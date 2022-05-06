«Экономику перепутали с политикой»: Сенатор Климов предрек развал Евросоюза
Сенатор Андрей Климов в эфире НСН подчеркнул, что проблемы в ЕС возникли тогда, когда лидеры его стран «перепутали» экономические и политические цели под давлением НАТО.
В Европейском союзе давно назрел кризис, но ждать того, что скоро из него начнут выходить страны, пока не стоит. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для сохранения суверенитета стран Европы необходим распад Евросоюза. Климов считает, что проблемы с территориальным вопросом в ЕС начались уже давно.
«Такого рода кризисы разной степени сложности периодически возникают в Европейском союзе. Проблемы начались тогда, когда ЕС вышел за рамки традиционной Западной Европы. Когда они из политических соображений начали принимать в состав такие государства, как Эстония, Латвия, Литва, Польша и так далее. Потому что они перепутали экономические цели, ради которых создавался общий рынок и политические, которые им навязывала НАТО под диктовку США. Сейчас это просто проявляется на ситуации, связанной с их незаконным санкционным давлением в отношении России, которое, как оказалось, является более существенным для самих европейцев», - напомнил он.
Сенатор отметил, что некоторые страны Евросоюза против его нынешней политики, однако не могут этому противостоять.
«В ЕС разные страны по-разному ощущают последствия их собственных рестрикций. Некоторые, например, Германия рискуют потерять свою промышленность и очень серьезными социальными взрывами. Такие же события возможны и в ряде других государств. Допустим, Венгрия категорически не приемлет навязанную ей политику. Болгары понимают, что они будут в ущербном состоянии, но слишком серьезно находятся под контролем американцев», - объяснил он.
При этом, по его мнению, ЕС еще не скоро распадется.
«Говорить о том, что все страны Европейского союза против него – некорректно. Но и исключать того, что в сложившейся ситуации кто-то может покинуть ЕС, как это сделала Великобритания – нельзя. Правда это не произойдет в ближайшие дни или недели. Об этом говорит не только господин Володин, но об этом сообщают и в Будапеште. Там прозрачно намекают на то, что действия ЕС разрушают основы, на которых он был создан», - заключил Климов.
Ранее польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшее десятилетие Украина вступит в ЕС.
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