«Экономику перепутали с политикой»: Сенатор Климов предрек развал Евросоюза

В Европейском союзе давно назрел кризис, но ждать того, что скоро из него начнут выходить страны, пока не стоит. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для сохранения суверенитета стран Европы необходим распад Евросоюза. Климов считает, что проблемы с территориальным вопросом в ЕС начались уже давно.