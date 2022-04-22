Готовы на словах: Что будет с российско-украинской торговлей после вхождения Украины в ЕС

«Если Украина войдет в ЕС, то европейские страны возьмут на себя довольно тяжелое бремя. Но видимо сейчас это их уже не пугает, хотя раньше пугало. Вопрос только в том, в каком территориальном составе Украина войдет в ЕС. У нас с 2014 года торговые связи сократились в пять раз. Сейчас они составляют около 10-12 миллиардов, а в лучшие годы были около 50. Но в ЕС единый рынок, поэтому товар может закупать любая страна, а потом его перепродавать на Украину, если в этом будет коммерческий интерес. То есть торговля между Россией и Украиной может быть даже на нуле, но если мы захотим там присутствовать, то это можно будет сделать через третьи страны. Вопрос не в происхождении товара, а в том, кто его хозяин. Многие на едином рынке осуществляют реэкспорт, так что я не вижу здесь никаких проблем для российско-украинской торговли. Может быть, она даже начнет развиваться в какой-то момент», - отметил он.

По его мнению, Европа специально разрешит вступить Украине в союз, чтобы показать, что поддерживает ее.