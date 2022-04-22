Готовы на словах: Что будет с российско-украинской торговлей после вхождения Украины в ЕС
Политолог Леонид Вардомский в эфире НСН отметил, что если Украина войдет в ЕС, то союзу придется потратить на нее много денег, но жители Европы поддержат такое решение.
Вхождение Украины в Европейский союз не усугубит ее торговлю с Россией, так как российские товары смогут присутствовать там через другие государства союза. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.
Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страна в 2024 году планирует полностью вступить в Евросоюз. Вардомский считает, что Украина уже давно потеряна с экономической точки зрения.
«Если Украина войдет в ЕС, то европейские страны возьмут на себя довольно тяжелое бремя. Но видимо сейчас это их уже не пугает, хотя раньше пугало. Вопрос только в том, в каком территориальном составе Украина войдет в ЕС. У нас с 2014 года торговые связи сократились в пять раз. Сейчас они составляют около 10-12 миллиардов, а в лучшие годы были около 50. Но в ЕС единый рынок, поэтому товар может закупать любая страна, а потом его перепродавать на Украину, если в этом будет коммерческий интерес. То есть торговля между Россией и Украиной может быть даже на нуле, но если мы захотим там присутствовать, то это можно будет сделать через третьи страны. Вопрос не в происхождении товара, а в том, кто его хозяин. Многие на едином рынке осуществляют реэкспорт, так что я не вижу здесь никаких проблем для российско-украинской торговли. Может быть, она даже начнет развиваться в какой-то момент», - отметил он.
По его мнению, Европа специально разрешит вступить Украине в союз, чтобы показать, что поддерживает ее.
«Это скорее акт для политической поддержки и легальная основа для экономической поддержки, потому что в Украину надо будет вкладывать немалые деньги. Но видимо, ЕС готов к этому, по крайней мере на словах. Но, наверное, население Европы примет этот шаг, как элемент моральной, психологической, политической и экономической поддержки», - заключил Вардомский.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что стремление Украины вступить в Евросоюз может привести страну в НАТО в разрез с договоренностями о нейтралитете Киева.
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