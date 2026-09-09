Войтинский раскрыл ключевую тему новых «Приключений мамонтенка»
Полнометражный анимационный фильм, снятый на основе советского мультфильма, посвящен всем мамам, рассказал НСН режиссер Александр Войтинский.
Новый полнометражный мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» затрагивает универсальные и актуальные темы, понятные любому человеку, поэтому найдет своего зрителя не только в России, но и за рубежом. Об этом НСН рассказал режиссер картины Александр Войтинский.
Российская премьера мультфильма состоится 1 октября 2026 года, одновременно он выйдет в кинотеатрах Румынии и Вьетнама. После проката фильм станет доступен на местном телевидении и платформах. Он вдохновлён советским мультфильмом «Мама для мамонтёнка». Знаменитая «Песня мамонтёнка» стала одной из главных музыкальных тем. В озвучке мультфильма приняли участие NILETTO, Филипп Киркоров, Вадим Галыгин, Пелагея, Александр Ревва, Яна Чурикова, Gazan.
По словам режиссера, фильм посвящается всем мамам.
«Весь сюжет двигает тема поисков мамы ребенком. С одной стороны – это история взросления, когда дети сталкиваются с первыми препятствиями, испытаниями в жизни. А главная тема – это мама. Она и есть тот огонёк, который дает начало любви в мире людей, и эта любовь горит уже в сердцах каждого, в том числе в детях. Если у меня получилось рассказать убедительно, душевно, растрогать, задеть, заставить задуматься зрителя, то значит, мультфильм заинтересует и зарубежную аудиторию. Сейчас ведутся переговоры о прокате не только в Румынии и Вьетнаме, но и в ряде других стран», - рассказал собеседник НСН.
Как пояснил Войтинский, в новой анимационной картине более полно раскрыт сюжет советского мультфильма.
«Мама для мамонтёнка», это же по сути несколько минут песни просто, под которую мамонтенок плывет на льдине, приплывает в Африку, где встречает обезьяну, бегемотиху, и находит новую маму — слониху. Это как бы заявка для будущего фильма. Мы раскрыли это путешествие. Смысл — в любви и дружбе, которые мамонтенок встречает по пути. Там позже слониха объясняет, что любовь его мамы в сердце каждого из них», - отметил режиссер.
Он напомнил, что сама история про мамонтёнка имеет реальную подоплёку.
«Сказка, по которой снят мультфильм, была написана Диной Непомнящей под впечатлением от истории обнаружения мамонтёнка Димы в 1977 году в Магаданской области. Имя Дима происходит от названия небольшого ручья, вблизи которого был найден мамонтёнок. Причем степень его сохранности оценивается почти в 100 %. Это уникальная находка в мировой палеонтологии. Никто не понимал, почему он один, и вокруг никого нет. Автор впечатлилась этой историей и придумала обоснование, как это могло произойти - она предположила, что он потерялся. Мы по этой истории и шли», - пояснил создатель картины.
Он также признался, что привлечь знаменитостей к озвучиванию «Приключений мамонтенка» оказалось совсем легко — практически никто не отказался от предложения.
«Все было очень просто - предлагали, они смотрели материал и соглашались. Например, я заранее назвал короля банановой эстрады Филиппом, и немножко волновался. Однако Киркоров философски, с большим юмором относится к себе. Он долго смеялся и с удовольствием приехал, мы с ним поработали, самый положительный опыт. Причем Киркоров спел с одного дубля, это меня потрясло, у него замечательный голос, это какой-то природный дар». Александр Ревва озвучил персонажа по имени Фламингоу, хотя специально под него эта сцена не писалась. Я подумал, что он больше всего подходит - такой манерный, самолюбующийся красавчик. Он тоже с удовольствием согласился. В целом, как-то подозрительно легко все происходило», - раскрыл «рабочую кухню» Александр Войтинский.
Сюжет полнометражного мультфильма строится вокруг мамонтенка Пушистика, который, пробудившись после тысячелетней спячки в ледяной пустыне, не находит рядом маму. По слухам, она находится где-то в Африке. В компании птенца Тупика (Вадим Галыгин), который мечтает покорить африканский конкурс талантов, юный герой отправляется в опасное путешествие. Имя артиста, чьим голосом говорит Пушистик, пока не раскрывается.
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