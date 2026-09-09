«Весь сюжет двигает тема поисков мамы ребенком. С одной стороны – это история взросления, когда дети сталкиваются с первыми препятствиями, испытаниями в жизни. А главная тема – это мама. Она и есть тот огонёк, который дает начало любви в мире людей, и эта любовь горит уже в сердцах каждого, в том числе в детях. Если у меня получилось рассказать убедительно, душевно, растрогать, задеть, заставить задуматься зрителя, то значит, мультфильм заинтересует и зарубежную аудиторию. Сейчас ведутся переговоры о прокате не только в Румынии и Вьетнаме, но и в ряде других стран», - рассказал собеседник НСН.

Как пояснил Войтинский, в новой анимационной картине более полно раскрыт сюжет советского мультфильма.

«Мама для мамонтёнка», это же по сути несколько минут песни просто, под которую мамонтенок плывет на льдине, приплывает в Африку, где встречает обезьяну, бегемотиху, и находит новую маму — слониху. Это как бы заявка для будущего фильма. Мы раскрыли это путешествие. Смысл — в любви и дружбе, которые мамонтенок встречает по пути. Там позже слониха объясняет, что любовь его мамы в сердце каждого из них», - отметил режиссер.

Он напомнил, что сама история про мамонтёнка имеет реальную подоплёку.