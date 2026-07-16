Готовится к отставке? Что означает для России поездка Вучича в Киев
Евгений Колосков раскрыл НСН, что Вучич может к осени уйти в отставку, однако пока продолжает курс Сербии в Евросоюз, чем и объясняются его формальные поездки.
Александр Вучич поездкой на Украину продолжает прежний внешнеполитический курс Сербии, однако глобально это ничего не значит для России. Об этом НСН рассказал доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков.
Президент Сербии Александр Вучич посетил Киев, где принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Во время визита он заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и пообещал помочь с восстановлением одного из городов. При этом итоговую декларацию саммита, содержащую осуждение РФ и призывы к ужесточению санкций, он подписывать отказался. Колосков раскрыл, как оценивать этот шаг сербского президента.
«Это продолжение политики равноудалённости Сербии: с одной стороны, декларируется желание стать членом Европейского союза, а с другой — Вучич говорит о том, что не собирается рвать традиционно хорошие отношения с Россией. В отличие от других участников саммита, Вучич не подписывал декларацию. Это говорит об определенной инаковости позиции Сербии. Можно сказать, что в данном случае для российской стороны имеет больший вес не то, что он приехал на событие, а то, что он не подписал декларацию. Но глобально это никакого значения не имеет. Это просто продолжение внешней политики Сербии», — уточнил он.
Также Колосков раскрыл, каковы перспективы, что Вучич останется в дальнейшем у власти.
«Я склонен предполагать, что Вучич планирует некий транзит власти. Вполне допускаю, что к осени он может уйти в отставку. Вучич давно находится у власти. Это вызывает его критику как внутри, так и за пределами Сербии. Концепция преемственности власти характерна для демократических стран, к коим пытается себя причислять в том числе и Сербия. Опять же, в условиях основного внешнеполитического курса Сербии в ЕС, это неизбежно», — подытожил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не передавала никаких посланий украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с прибывшим в Киев президентом Сербии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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