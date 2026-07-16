Александр Вучич поездкой на Украину продолжает прежний внешнеполитический курс Сербии, однако глобально это ничего не значит для России. Об этом НСН рассказал доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков.

Президент Сербии Александр Вучич посетил Киев, где принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Во время визита он заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и пообещал помочь с восстановлением одного из городов. При этом итоговую декларацию саммита, содержащую осуждение РФ и призывы к ужесточению санкций, он подписывать отказался. Колосков раскрыл, как оценивать этот шаг сербского президента.

«Это продолжение политики равноудалённости Сербии: с одной стороны, декларируется желание стать членом Европейского союза, а с другой — Вучич говорит о том, что не собирается рвать традиционно хорошие отношения с Россией. В отличие от других участников саммита, Вучич не подписывал декларацию. Это говорит об определенной инаковости позиции Сербии. Можно сказать, что в данном случае для российской стороны имеет больший вес не то, что он приехал на событие, а то, что он не подписал декларацию. Но глобально это никакого значения не имеет. Это просто продолжение внешней политики Сербии», — уточнил он.