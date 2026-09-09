В Новороссийске объявили траур по погибшим при атаке беспилотников ВСУ

Власти города-героя Новороссийске объявили 9 сентября траур по погибшим в результате атаки украинских дронов. Как пишет RT, об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

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В своём Telegram-канале он рассказал, что в знак памяти о погибших в городе были приспущены флаги России, Краснодарского края и Новороссийска, также отменены все развлекательные мероприятия.

«Светлая память ушедшим. Сил, терпения и мужества родным и близким. Скорбим вместе с вами», - написал Кравченко.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в Новороссийске погибли трое взрослых и ребёнок, пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПогибшиеТраурНовороссийскКраснодарский Край

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