Политолог назвал главного конкурента для Вучича на выборах в Сербии
Пока неясно, будет ли баллотироваться действующий глава государства, но его главный соперник уже ясен, заявил НСН Евгений Колосков.
Александра Вучича на посту президента Сербии может заменить политик Александр Вулин, рассказал НСН доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков.
Вучич ранее предположил, что покинет свой пост через три-четыре месяца, а возможно, и раньше. На данный момент политик ищет достойного преемника на свое место. Об этом он рассказал в интервью «Радио Белград». Его слова приводит РБК. Колосков подтвердил, что этот вопрос является очень сложным.
«Не очень понятно, с каким претендентом объединенная оппозиция выступит на предстоящих выборах. Будет ли какой-то ответ от государственных сил. Пока сложно сказать, кто может претендовать на пост президента. Это станет понятно только за пару месяцев до выборов. Сегодня неясно, будет ли избираться сам Вучич, но какую-то роль он точно сыграет. Одним из главных конкурентов станет политик Александр Вулин. Что касается отношения к России, то этот вопрос может как сыграть и в плюс, так и стать токсичным для кандидатов», — отметил он.
Ранее Колосков объяснил НСН, почему Вучич выберет Евросоюз, а не Россию.
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