Александра Вучича на посту президента Сербии может заменить политик Александр Вулин, рассказал НСН доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков.



Вучич ранее предположил, что покинет свой пост через три-четыре месяца, а возможно, и раньше. На данный момент политик ищет достойного преемника на свое место. Об этом он рассказал в интервью «Радио Белград». Его слова приводит РБК. Колосков подтвердил, что этот вопрос является очень сложным.