Ушаков допустил возобновление трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби

Он напомнил, что ранее представители Москвы, Вашингтона и Киева уже проводили переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби.

«Вполне можно продолжить встречаться там», - сказал Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не исключает возобновление переговоров по Украине в трёхстороннем формате, однако «по месту и по точным срокам» таких переговоров говорить пока преждевременно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

