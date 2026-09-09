Ушаков допустил возобновление трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
Россия и США обсуждали возможность возобновления трёхсторонних переговоров по Украине. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он напомнил, что ранее представители Москвы, Вашингтона и Киева уже проводили переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби.
«Вполне можно продолжить встречаться там», - сказал Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не исключает возобновление переговоров по Украине в трёхстороннем формате, однако «по месту и по точным срокам» таких переговоров говорить пока преждевременно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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