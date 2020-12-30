Травить нельзя посадить. В России возбудили новое дело против Навального
У Следственного комитета возникли новые претензии к оппозиционеру, на этот раз — речь о мошенничестве в особо крупном размере.
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального. На этот раз — о мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, Навальный, «действуя совместно с иными лицами», потратил на личные цели более 356 млн из 588 млн рублей, которые были собраны в качестве пожертвований для ФБК и других связанных с ним некоммерческих организаций.
По версии СК, часть денег была потрачена Навальным на «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)». Максимальное наказание за содеянное — до 10 лет лишения свободы.
«Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц», — написал по этому поводу сам Навальный у себя в Telegram.
Кроме СК, к Навальному есть претензии и со стороны ФСИН. Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила оппозиционеру заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в том случае, если он не явится в отделении ведомства 29 декабря. Сам Навальный, который проходит реабилитацию в Германии, в Москву так и не приехал. Его представители отмечают, что ФСИН прислала уведомление в последний момент: уже 30 декабря истекает испытательный срок, определенный судом.
Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН высказал предположение, что это заявление ФСИН - чисто политическое.
«Как мы все знаем, Навальный покинул страну с разрешения высокого должностного лица. Значит, представители инспекции должны опросить это должностное лицо. Выяснить, почему отбывающему условный срок разрешили такой выезд. Все эти материалы потом нужно представить в суд, и суд потом уже рассмотрит, является ли это поводом чтобы решить, что человек не исправляется, умышленно не исполняет наложенные ограничения. Тогда суд вправе заменить условное наказание на реальный срок. Так выглядит ситуация с юридической и процессуальной точки зрения. Здесь же испытательный срок истекает в декабре, и всё это напоминает суету с желанием самих себя высечь. Поскольку срок истекает, где находится Навальный - понятно, а состояние его здоровья может определить только врач или врачебная комиссия, то в этой ситуации обещать направить в суд какое-либо представление – это искусственное создание условий для давления на данное лицо. Формально, если истекает срок, то им нужно рассмотреть вопрос и прекратить наблюдение за ним в рамках этого истекающего срока», - заявил НСН Степанков.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что решение о транспортировке Навального на лечение за границу принимали омские врачи, а глава государства Владимир Путин «поручил оказать всевозможное содействие». Сам Путин утверждал, что лично поручил прокуратуре разрешить оппозиционеру вылететь в Берлин на лечение.
По словам Степанкова, если все же решение о замене условного срока реальным будет принято, то возможны весьма негативные последствия для России на международной арене.
«На Западе по поводу дела Навального над нами не только смеялись, но и ужасались. В таком случае мы сделаем еще один шаг, чтобы на нас посмотрели как на людей, которые делают из закона сначала насмешку, а потом пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Формально можно принять такое решение, потом обратиться к властям Германии с требованием выдачи Навального, как скрывающегося от отбытия наказания за рубежом. Но по сути это будет издевательство над законом и здравым смыслом. И вообще, когда Россия отказалась возбуждать уголовное дело по предполагаемому преступлению, а все поводы для этого есть, требовать возврата Навального за старое преступление, когда истекает срок исполнения наказания по нему – это уже перебор, хотя удивляться здесь можно долго», - признался бывший генпрокурор.
США подготовили возможные санкции против России из-за инцидента с Навальным. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. По их данным, введение ограничительных мер требует утверждения со стороны всех федеральных органов государственной власти США, в том числе подпись от действующего президента Дональда Трампа.
Полученная при расследовании отравления Навального информация о сотрудниках ФСБ является «легализацией американских спецслужб», заявлял на своей пресс-конференции президент Владимир Путин. Он добавил, что из-за связи Навального с западными спецслужбами российские агенты вынуждены за ним «присматривать».
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН говорил, что не удивлен подобным заявлением президента.
«Мне с самого начала это было понятно. Откуда такие данные могут быть у Навального? Просто западные спецслужбы отслеживают наших сотрудников ФСБ. Меня поражает такое глубокое проникновение Запада внутрь нашей страны. Вопрос кибербезопасности встает на первое место. Не пора ли нам создать профильное министерство?» - задался вопросом собеседник агенства.
Он также отметил, что не верит в отравление оппозиционера.
«Я не противник его расследований, он делает полезное дело, но всё уже давно превратилось в мюзикл. На отравление я смотрю как на фарс. Угробить человека в собственной стране очень легко. У нас убийства происходят и почище. А тут якобы спецслужба возится долгое время и не может отравить. Вам не кажется это смешным?» - задался риторическим вопросом полковник КГБ в отставке.
В августе Навальный был госпитализирован в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолета, на котором политик направлялся из Томска в Москву. Позже его доставили для лечения в берлинскую клинику Charite. Политик в течение 19 дней находился в коме.
Москва пыталась добиться сотрудничества с Западом об отравлении Навального, однако, не получила ответной реакции и уголовного дела не возбудила. В ответ Евросоюз ввел санкции против России. Под ограничения попали шесть человек, в частности директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
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