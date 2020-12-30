Травить нельзя посадить. В России возбудили новое дело против Навального

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального. На этот раз — о мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, Навальный, «действуя совместно с иными лицами», потратил на личные цели более 356 млн из 588 млн рублей, которые были собраны в качестве пожертвований для ФБК и других связанных с ним некоммерческих организаций.

По версии СК, часть денег была потрачена Навальным на «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)». Максимальное наказание за содеянное — до 10 лет лишения свободы.

«Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц», — написал по этому поводу сам Навальный у себя в Telegram.

Кроме СК, к Навальному есть претензии и со стороны ФСИН. Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила оппозиционеру заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в том случае, если он не явится в отделении ведомства 29 декабря. Сам Навальный, который проходит реабилитацию в Германии, в Москву так и не приехал. Его представители отмечают, что ФСИН прислала уведомление в последний момент: уже 30 декабря истекает испытательный срок, определенный судом.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН высказал предположение, что это заявление ФСИН - чисто политическое.

«Как мы все знаем, Навальный покинул страну с разрешения высокого должностного лица. Значит, представители инспекции должны опросить это должностное лицо. Выяснить, почему отбывающему условный срок разрешили такой выезд. Все эти материалы потом нужно представить в суд, и суд потом уже рассмотрит, является ли это поводом чтобы решить, что человек не исправляется, умышленно не исполняет наложенные ограничения. Тогда суд вправе заменить условное наказание на реальный срок. Так выглядит ситуация с юридической и процессуальной точки зрения. Здесь же испытательный срок истекает в декабре, и всё это напоминает суету с желанием самих себя высечь. Поскольку срок истекает, где находится Навальный - понятно, а состояние его здоровья может определить только врач или врачебная комиссия, то в этой ситуации обещать направить в суд какое-либо представление – это искусственное создание условий для давления на данное лицо. Формально, если истекает срок, то им нужно рассмотреть вопрос и прекратить наблюдение за ним в рамках этого истекающего срока», - заявил НСН Степанков.