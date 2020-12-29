«Желание самих себя высечь»: Экс-генпрокурор РФ о «суете» с неявкой Навального

«Если человек не выполняет эти возложенные на него обязательства или совершает какие-либо правонарушения, в том числе административные, факт совершения которых оформляется надлежащим образом и он привлекается за них к ответственности, то тогда осуществляющая контроль инспекция вправе ходатайствовать перед судом об изменении условной меры наказания на реальную. То есть такое решение об изменении меры пресечения принимает не сама инспекция ФСИН, а только суд. В суд должно быть направлено мотивированное обоснованное представление с приложением необходимых материалов, которые подтверждают факты нарушения этим лицом прописанных условий», - подчеркнул юрист.

В частности, если человек, который находится на условном сроке, не является в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН, то его могут туда доставить принудительно. Если же его нет по адресу регистрации, то эта инспекция должна выяснить все обстоятельства и причины, по которым человек отсутствует по месту проживания. Для этого им нужно собрать мотивированные материалы.

«Как мы все знаем, Навальный покинул страну с разрешения высокого должностного лица. Значит, представители инспекции должны опросить это должностное лицо. Выяснить, почему отбывающему условный срок разрешили такой выезд. Все эти материалы потом нужно представить в суд и суд потом уже рассмотрит, является ли это поводом чтобы решить, что человек не исправляется, умышленно не исполняет наложенные ограничения. Тогда суд вправе заменить условное наказание на реальный срок. Так выглядит ситуация с юридической и процессуальной точки зрения. Здесь же испытательный срок истекает в декабре, и всё это напоминает суету с желанием самих себя высечь. Поскольку срок истекает, где находится Навальный - понятно, а состояние его здоровья может определить только врач или врачебная комиссия, то в этой ситуации обещать направить в суд какое-либо представление – это искусственное создание условий для давления на данное лицо. Формально, если истекает срок, то им нужно рассмотреть вопрос и прекратить наблюдение за ним в рамках этого истекающего срока», - пояснил Степанков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что решение о транспортировке Навального на лечение за границу принимали омские врачи, а глава государства Владимир Путин «поручил оказать всевозможное содействие». Сам Путин утверждал, что лично поручил прокуратуре разрешить Алексею Навальному вылететь в Берлин на лечение.

По словам Степанкова, если все же решение о замене условного срока реальным будет принято, то возможны весьма негативные последствия для России на международной арене.

«На Западе по поводу дела Навального над нами не только смеялись, но и ужасались. В таком случае мы сделаем еще один шаг, чтобы на нас посмотрели как на людей, которые делают из закона сначала насмешку, а потом пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Формально можно принять такое решение, потом обратиться к властям Германии с требованием выдачи Навального, как скрывающегося от отбытия наказания за рубежом. Но по сути это будет издевательство над законом и здравым смыслом. И вообще, когда Россия отказалась возбуждать уголовное дело по предполагаемому преступлению, а все поводы для этого есть, требовать возврата Навального за старое преступление, когда истекает срок исполнения наказания по нему – это уже перебор, хотя удивляться здесь можно долго», - отметил бывший генпрокурор.

Ранее Степанков заявил в эфире НСН, что главной ошибкой России в ситуации вокруг Навального был отказ от возбуждения уголовного дела.

Ранее клиника Charite опубликовала в медицинском журнале The Lancet отчёт о лечении оппозиционера. По данным медиков, у Навального зафиксировано «тяжёлое отравление ингибитором холинэстеразы». Лаборатория немецких ВС обнаружила в образцах крови нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок».

Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа. Политик почувствовал себя плохо во время перелёта. Омские медики диагностировали Навальному нарушение обмена веществ. Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite, и немецкие специалисты заявили об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Несмотря на запросы российского МИД, Германия не предоставила российской стороне доказательств возможного отравления.

