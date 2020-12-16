Стрелков: ФСБ плохо сработала с Навальным. Но они не виноваты!
Полковник ФСБ в отставке оценил работу российских спецслужб по делу Навального и рассказал в эфире НСН, кто виноват на самом деле.
Блогер Алексей Навальный опубликовал данные совместного расследования изданий Bellingcat, The Insider и телеканала CNN, в котором названы имена сотрудников ФСБ, якобы причастных к попытке отравления оппозиционера в Томске. Обвинения основаны на базе данных геолокации и звонков, которые авторы расследования якобы нашли и купили на российском "черном рынке".
Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, что утечка данных о слежке российских спецслужб совершенно неудивительна.
«Навальный сам по себе информацию о слежке за собой узнать не мог. Он получил эту информацию от иностранных спецслужб, прежде всего, от Британии и Германии, у которых есть серьезные возможности и агентура в Российской Федерации. И было бы удивительно, если бы это было не так, учитывая, что с 1991 года они имели все возможности для продвижения своих людей на самые высшие посты. Эти люди до си пор находятся при власти и никуда не делись, просто перемещаются с места на место. В ситуации, когда во власти находится много агентуры противника, обвинять спецслужбу в том, что она не может сохранить какие-то тайны – не совсем, на мой взгляд, корректно», - заявил НСН Стрелков.
По его мнению, вполне естественно, что российские спецслужбы следили за Навальным, как за крупным российским оппозиционером.
«Было бы странным, если бы ФСБ за ним не следила. Что же касается того, что эти же люди его и травили, то я считаю, что это никак не соответствует действительности. На мой взгляд, Навальный безосновательно интерпретирует слежку российских спецслужб как покушение на убийство. Я полагаю, что его травили совершенно другие люди. Кстати, укол атропина, который спас ему жизнь, по факту был сделан по указанию одного из тех, кто якобы участвовал в покушении», - утверждает Стрелков.
Стрелков признался, что его не удивил слив информации о слежке за Навальным российских спецслужб.
«В насквозь прогнившем государстве, где дети и внуки всей государственной элиты находятся за границей, имеют там частную собственность, гражданство либо виды на жительство, предъявлять претензии спецслужбе, что она не может уследить за ситуацией, это, мягко говоря, некорректно. Прежде чем предъявлять претензии к спецслужбам, я бы посоветовал некоторым чиновникам начать с себя. Это не значит, что ФСБ работает хорошо, она работает плохо, но начинать надо с чистки государственного аппарата высшего уровня от агентов противника», - резюмировал Стрелков.
Ранее Bellingcat и The Insider при участии CNN и Spiegel опубликовали расследование о том, кто стоял за отравлением Алексея Навального. По их данным, отравление якобы готовилось несколько лет и не могло быть проведено без ведома руководства ФСБ.
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