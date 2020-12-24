СМИ: США могут ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным
Соединенные Штаты подготовили возможные санкции против России из-за инцидента с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
По их данным, введение ограничительных мер требует утверждения со стороны всех федеральных органов государственной власти США, в том числе подпись от действующего президента Дональда Трампа.
Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России назвал «расследование» Алексея Навального о якобы отравлении спланированной провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб, передает телеканал «360».
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