Возбуждать дело или создать министерство? Путину дали совет по Навальному
Полковник КГБ в отставке и экс-глава партии «Яблоко» в эфире НСН поспорили о том, что главе государства следует предпринять после публикации расследования о возможном отравлении оппозиционера сотрудниками ФСБ.
Полученная при расследовании отравления Алексея Навального информация о сотрудниках ФСБ является «легализацией американских спецслужб», заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что из-за связи Навального с западными спецслужбами российские агенты вынуждены за ним «присматривать».
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН рассказал, что не удивлен подобным заявлением президента.
«Мне с самого начала это было понятно. Откуда такие данные могут быть у Навального? Просто западные спецслужбы отслеживают наших сотрудников ФСБ. Меня поражает такое глубокое проникновение Запада внутрь нашей страны. Вопрос кибербезопасности встает на первое место. Не пора ли нам создать профильное министерство?» - задался вопросом собеседник агенства.
Он также отметил, что не верит в отравление оппозиционера.
«Я не противник его расследований, он делает полезное дело, но всё уже давно превратилось в мюзикл. На отравление я смотрю как на фарс. Угробить человека в собственной стране очень легко. У нас убийства происходят и почище. А тут якобы спецслужба возится долгое время и не может отравить. Вам не кажется это смешным?» - задался риторическим вопросом полковник КГБ в отставке.
В свою очередь, бывший председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН оценил, насколько убедительно выступил Путин по Навальному.
«В этой ситуации трудно убедительно выступить. С самого начала надо было возбудить уголовное дело и вести следствие как положено. Оснований для дела предостаточно. Если Навальный сам отравился, то вы это докажите! Из-за отсутствия следствия в России западные службы решили провести своё. Наверное, безоговорочно доверять им нельзя, поэтому нужно начать открытое расследование с учетом всех законных возможностей. Еще не поздно это сделать. Нужно начать международное расследование, тем более если у Путина есть уверенность, что всё это ерунда», - заключил политик.
Ранее сообщество расследователей Bellingcat совместно с ФБК и изданием The Insider опубликовало материал, в котором говорится о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального.
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