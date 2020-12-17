Возбуждать дело или создать министерство? Путину дали совет по Навальному

«Мне с самого начала это было понятно. Откуда такие данные могут быть у Навального? Просто западные спецслужбы отслеживают наших сотрудников ФСБ. Меня поражает такое глубокое проникновение Запада внутрь нашей страны. Вопрос кибербезопасности встает на первое место. Не пора ли нам создать профильное министерство?» - задался вопросом собеседник агенства.



Он также отметил, что не верит в отравление оппозиционера.



«Я не противник его расследований, он делает полезное дело, но всё уже давно превратилось в мюзикл. На отравление я смотрю как на фарс. Угробить человека в собственной стране очень легко. У нас убийства происходят и почище. А тут якобы спецслужба возится долгое время и не может отравить. Вам не кажется это смешным?» - задался риторическим вопросом полковник КГБ в отставке.



В свою очередь, бывший председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН оценил, насколько убедительно выступил Путин по Навальному.



«В этой ситуации трудно убедительно выступить. С самого начала надо было возбудить уголовное дело и вести следствие как положено. Оснований для дела предостаточно. Если Навальный сам отравился, то вы это докажите! Из-за отсутствия следствия в России западные службы решили провести своё. Наверное, безоговорочно доверять им нельзя, поэтому нужно начать открытое расследование с учетом всех законных возможностей. Еще не поздно это сделать. Нужно начать международное расследование, тем более если у Путина есть уверенность, что всё это ерунда», - заключил политик.



Ранее сообщество расследователей Bellingcat совместно с ФБК и изданием The Insider опубликовало материал, в котором говорится о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального.

