Французы раскритиковали Макрона за утечку содержания разговора с Путиным
Читатели газеты Le Figaro негативно отреагировали на публикацию СМИ Франции частичного содержания разговора российского и французского президентов — Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает телеканал «360».
По мнению французских читателей, утечка информации не произошла бы без ведома самого Макрона.
«Макрон сам опустил себя ниже плинтуса этой дешевой уловкой. Доверие к нему со стороны других мировых лидеров упадет до нуля», — сказал пользователь под ником Gentilhomme Vieille Canalle 381.
В свою очередь пользователь под ником hcalvin согласился с мнением российской стороны о том, что дипломатические разговоры не должны быть раскрыты. Другой пользователь, под псевдонимом Yaka51, отметил, что слово «этика» «не из словаря нашего королька-солнышка».
Так, Макрона подвергли критике не только французы, но и россияне. Ранее артистка Юлия Меньшова призналась, что после чтения расшифровки переговоров у нее «просто выпали глаза», передает РИА ФАН. При этом глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что дипломатическая этика не предполагает «односторонний слив записей», подчеркивает RT.
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