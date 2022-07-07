Французы раскритиковали Макрона за утечку содержания разговора с Путиным

По мнению французских читателей, утечка информации не произошла бы без ведома самого Макрона.

«Макрон сам опустил себя ниже плинтуса этой дешевой уловкой. Доверие к нему со стороны других мировых лидеров упадет до нуля», — сказал пользователь под ником Gentilhomme Vieille Canalle 381.

В свою очередь пользователь под ником hcalvin согласился с мнением российской стороны о том, что дипломатические разговоры не должны быть раскрыты. Другой пользователь, под псевдонимом Yaka51, отметил, что слово «этика» «не из словаря нашего королька-солнышка».

Так, Макрона подвергли критике не только французы, но и россияне. Ранее артистка Юлия Меньшова призналась, что после чтения расшифровки переговоров у нее «просто выпали глаза», передает РИА ФАН. При этом глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что дипломатическая этика не предполагает «односторонний слив записей», подчеркивает RT.

