Стас Михайлов опроверг слухи о разводе с супругой Инной

Он указал, что в семье все хорошо. Так певец ответил на вопросы журналистов о том, что сейчас происходит в его личной жизни. Это случилось на фоне недавних слухов о разводе артиста.

«Да вы что? Порадуйтесь за нас. Все хорошо!» - ответил Михайлов. В сентябре жена артиста заявила, что они с Михайловым больше не вместе.

Причиной расставания народного артиста России, певца Стаса Михайлова с его женой Инной стало то, что супруги не находятся на одной энергетической частоте, им стало не по пути друг с другом. Спасти ситуацию мог бы помочь семейный психолог. Об этом спецкору НСН заявила певица, заслуженная артистка России Катя Лель.

