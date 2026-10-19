Российские борцы выиграли медальный зачет молодежного ЧМ в США
Борцы из России заняли первое место в медальном зачете молодежного чемпионата мира, который состоялся в американском Лас-Вегасе.
Всего россияне завоевали семь золотых медалей, по три серебряных и бронзовых. Так, представители РФ выиграли золотую, серебряную и две бронзовые награды в греко-римской борьбе и 4 золотые, две серебряные, одну бронзовую - в вольной. Еще два золота российской сборной принесли женщины.
Второе место в медальном зачете на мировом первенстве заняла команда Ирана (7 золотых медалей, одна серебряная, 6 бронзовых), третье - США (по три золотых и серебряных награды, четыре бронзы).
Ранее россияне Егор Корнев, Кирилл Пригода и Евгения Чикунова выиграли все три этапа Кубка мира по плаванию на своих дистанциях и завоевали «Тройные короны», пишет 360.ru.
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