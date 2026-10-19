Российские борцы выиграли медальный зачет молодежного ЧМ в США

Всего россияне завоевали семь золотых медалей, по три серебряных и бронзовых. Так, представители РФ выиграли золотую, серебряную и две бронзовые награды в греко-римской борьбе и 4 золотые, две серебряные, одну бронзовую - в вольной. Еще два золота российской сборной принесли женщины.

Второе место в медальном зачете на мировом первенстве заняла команда Ирана (7 золотых медалей, одна серебряная, 6 бронзовых), третье - США (по три золотых и серебряных награды, четыре бронзы).

Ранее россияне Егор Корнев, Кирилл Пригода и Евгения Чикунова выиграли все три этапа Кубка мира по плаванию на своих дистанциях и завоевали «Тройные короны», пишет 360.ru.

