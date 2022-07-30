СМИ: Единство Евросоюза в отношении России столкнулось с тяжелой проблемой

Издание отмечает, что после начала специальной военной операции РФ на Украине ЕС демонстрировал «единый фронт».

«Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием», — отмечается в материале.

Financial Times считает, что единство Европы «выглядит не таким прочным, как могло бы быть», по крайней мере в вопросе энергетики. Издание задается вопросом, не рухнет ли солидарность лидеров ЕС под напором «гневных потребителей», которые могут вынудить политиков «умерить враждебное отношение к Москве».

