СМИ: Единство Евросоюза в отношении России столкнулось с тяжелой проблемой

Единство позиций европейских стран в отношении России оказалось перед «сложным испытанием» на фоне экономических проблем. Об этом пишет Financial Times.

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Издание отмечает, что после начала специальной военной операции РФ на Украине ЕС демонстрировал «единый фронт».

«Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием», — отмечается в материале.

Financial Times считает, что единство Европы «выглядит не таким прочным, как могло бы быть», по крайней мере в вопросе энергетики. Издание задается вопросом, не рухнет ли солидарность лидеров ЕС под напором «гневных потребителей», которые могут вынудить политиков «умерить враждебное отношение к Москве».

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ФОТО: РИА Новости
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