СМИ: Единство Евросоюза в отношении России столкнулось с тяжелой проблемой
Единство позиций европейских стран в отношении России оказалось перед «сложным испытанием» на фоне экономических проблем. Об этом пишет Financial Times.
Издание отмечает, что после начала специальной военной операции РФ на Украине ЕС демонстрировал «единый фронт».
«Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием», — отмечается в материале.
Financial Times считает, что единство Европы «выглядит не таким прочным, как могло бы быть», по крайней мере в вопросе энергетики. Издание задается вопросом, не рухнет ли солидарность лидеров ЕС под напором «гневных потребителей», которые могут вынудить политиков «умерить враждебное отношение к Москве».
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