СМИ: Скорость мобильного интернета в России выросла на 14-20%
Скорость мобильного интернета в России выросла на 14-20% после запуска сетей пятого поколения 5G. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование TelecomDaily.
Эксперты провели более чем 1 млн пользовательских замеров и установили, что медианная скорость загрузки данных стала больше на 13,7% и достигла 27,56 Мбит/с, отправки - на 19,7% и составляет 10,3 Мбит/с.
Улучшения зарегистрировали по России в целом, а не только у подключавшихся к 5G абонентов. По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, в сетях пятого поколения скорость передачи данных доходит до 240–260 Мбит/с.
«Благодаря расширению географии покрытия и дальнейшему развертыванию 5G, особенно в диапазоне n79, медианный показатель скорости мобильного интернета до конца года может вырасти еще примерно на 10%», - отметил Кусков.
Коммерческие сети 5G впервые заработали в России в сентябре, технологию запустили в 16 городах, напоминает 360.ru.
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