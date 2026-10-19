СМИ: Скорость мобильного интернета в России выросла на 14-20%

Эксперты провели более чем 1 млн пользовательских замеров и установили, что медианная скорость загрузки данных стала больше на 13,7% и достигла 27,56 Мбит/с, отправки - на 19,7% и составляет 10,3 Мбит/с.

Улучшения зарегистрировали по России в целом, а не только у подключавшихся к 5G абонентов. По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, в сетях пятого поколения скорость передачи данных доходит до 240–260 Мбит/с.

«Благодаря расширению географии покрытия и дальнейшему развертыванию 5G, особенно в диапазоне n79, медианный показатель скорости мобильного интернета до конца года может вырасти еще примерно на 10%», - отметил Кусков.

Коммерческие сети 5G впервые заработали в России в сентябре, технологию запустили в 16 городах, напоминает 360.ru.

