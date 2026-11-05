Под Калининградом уничтожили немецкую авиабомбу времен войны
В районе поселка Павлово на берегу Балтийского моря обнаружили взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Его уничтожили пиротехники регионального ГУ МЧС. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Специалисты поисково-спасательного отряда выяснили, что это немецкая авиационная бомба SD-250. Представители ГО и ЧС решили уничтожить боеприпас на месте.
Пиротехники выполнили работы с соблюдением всех мер безопасности.
Всего с начала нынешнего года в области нашли и уничтожили около 19,7 тыс. взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, в том числе 95 авиабомб.
Ранее со дна Балтийского моря подняли свыше 9,5 тыс. снарядов времен ВОВ.
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