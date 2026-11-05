Инфекционист предупредила о скрытой опасности домашних заготовок

Самым серьезным осложнением она назвала ботулизм. Токсин бактерии размножается без кислорода, поэтому даже герметичная емкость с недостаточно кислым содержимым создает для него все необходимые условия.



Ботулотоксин поражает нервную систему и в тяжелых случаях может вызвать паралич дыхательных мышц. Особенно опасны недостаточно обработанные и неправильно хранившиеся консервы из мяса, рыбы, грибов и некислых овощей.



Плюс грязное сырье, недостаточная обработка или попадание микробов в готовые консервы могут вызвать кишечные инфекции, в том числе сальмонеллез. В заготовки с рук могут попасть стафилококки. При неблагоприятных условиях они приводят к пищевому отравлению.



Поломошнова отдельно остановилась на плесени: ее появление говорит о порче продукта. Заплесневевшие изделия нельзя употреблять, даже если кажется, что поражен только верхний слой.



Ранее эксперт раскрыла правила безопасного консервирования на зиму.

