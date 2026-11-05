Инфекционист предупредила о скрытой опасности домашних заготовок
Врач-инфекционист Елизавета Поломошнова в разговоре с «Лентой.ру» предупредила, что при нарушении технологии приготовления домашние консервы из грибов, овощей или мяса могут стать причиной опасных для жизни заболеваний.
Самым серьезным осложнением она назвала ботулизм. Токсин бактерии размножается без кислорода, поэтому даже герметичная емкость с недостаточно кислым содержимым создает для него все необходимые условия.
Ботулотоксин поражает нервную систему и в тяжелых случаях может вызвать паралич дыхательных мышц. Особенно опасны недостаточно обработанные и неправильно хранившиеся консервы из мяса, рыбы, грибов и некислых овощей.
Плюс грязное сырье, недостаточная обработка или попадание микробов в готовые консервы могут вызвать кишечные инфекции, в том числе сальмонеллез. В заготовки с рук могут попасть стафилококки. При неблагоприятных условиях они приводят к пищевому отравлению.
Поломошнова отдельно остановилась на плесени: ее появление говорит о порче продукта. Заплесневевшие изделия нельзя употреблять, даже если кажется, что поражен только верхний слой.
Ранее эксперт раскрыла правила безопасного консервирования на зиму.
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