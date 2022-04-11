«Не так опасно, как Украина»: В России оценили угрозы вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Военный историк Евгений Норин и представитель Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН отметили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО почти не повлияет на Россию.
Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2022 году не так опасно для России, как если бы это сделала Украина, но Москва все равно не сможет повлиять на решение Хельсинки и Стокгольма. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил военный историк Евгений Норин.
Ранее СМИ сообщили, что Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО летом 2022 года. По мнению Норина, сейчас это «наименьшая проблема» для России.
«Не стоит беспокоиться. Это наша не главная головная боль. Да, у НАТО появится позиция напротив Санкт-Петербурга, но она и так была через Эстонию. В этом нет ничего страшного. Единственное, будет сложнее заключать оружейные контракты с Финляндией, но там и так уже все было не очень хорошо. По поводу вступления в НАТО Финляндии и Швеции я бы не беспокоился. Мы не сможем этому никак помешать. Это не так опасно, как если бы в НАТО вступила Украина. Но с Киевом проблема даже не в формальном членстве в НАТО, а в том, что инфраструктура альянса могла развертываться на территории Украины и без этого. В США и Европе сидят достаточно гибкие люди, и вот как раз сотрудничество с Украиной они бы выстроили в любом случае», - объяснил он.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с позицией Норина.
«Это, конечно, не усилит безопасность России, но и не повлияет на нее критически. Войска НАТО и так расположены практически вплотную к границам РФ. Например, Калининградский район окружен со всех сторон. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО неприятно, но смертельной опасности не несет. Безусловно, это менее опасно, чем, если бы в НАТО вступила Украина. Присоединение Киева к альянсу напрочь подорвало бы безопасность нашей страны», - отметил он.
При этом, по его мнению, в случае присоединения этих стран к альянсу, Москва предпримет ответные меры.
«Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то Россия перенаправит ядерные ракеты к тем границам: чуть меньше достанется Европе, чуть больше – этим странам. Но Европе и так хватает. В первую очередь, будут перегруппированы войска, они придвинутся к финской границе. Не думаю, что это укрепит безопасность Финляндии и Швеции», - заключил Прохватилов.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что теперь Украине не удастся просто так отказаться от своего желания по вступлению в НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Объем ФНБ за март вырос до 13,052 трлн рублей
- Песков не стал комментировать слова Кадырова о наступлении на Киев
- Глава МВД Франции назвал тревожными результаты Ле Пен в первом туре
- В Грузии отказались открывать «второй фронт» по требованию Киева
- В марте инфляция в Чехии выросла до 13%
- Пушилин заявил об ускорении темпов спецоперации в Донбассе
- Магазины электроники запустили программы по выкупу техники для перепродажи
- ЕС запретил поставки в Россию оборудования для СПГ и нефтепереработки
- Швыдкой пообещал к маю возвратить в Россию коллекцию Морозовых
- Минобороны: Спецназ уничтожил одного из лидеров «Правого сектора»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru