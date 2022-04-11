«Не так опасно, как Украина»: В России оценили угрозы вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2022 году не так опасно для России, как если бы это сделала Украина, но Москва все равно не сможет повлиять на решение Хельсинки и Стокгольма. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил военный историк Евгений Норин.

Ранее СМИ сообщили, что Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО летом 2022 года. По мнению Норина, сейчас это «наименьшая проблема» для России.