«Ценный инструмент США»: В Совфеде не поверили в раскол НАТО

Накануне сообщалось, что среди стран НАТО имеются разногласия о дальнейших отношениях с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Отмечается, что Польша и страны Балтии выступают за полный разрыв отношений с Москвой, а Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать. Константин Косачев отметил, что позиция последних трех стран является для США «костью в горле».

«Если Германия, Франция и Турция выберут отстаивать свой суверенитет, то это вряд ли приведет к расколу НАТО. Это будет означать лишь осложнения в отношениях этих стран с Соединенными Штатами. НАТО слишком самоценно для США как инструмент удержания своего влияния. Никакой перспективы развала альянса нет до тех пор, пока существуют нынешние амбиции США по построению однополярного мира во главе с самими собой», - сказал Косачев.

По его словам, США оказывают давление на те страны НАТО, которые хотят отстаивать свой собственный суверенитет, а не становится американскими сателлитами.

«Для американцев позиция Франции, Германии и Турции – кость в горле. Они признают в мире только один суверенитет – свой собственный. Поэтому американцы устраивают неприятности немцам по "Северному потоку-2", французам – по атомным подлодкам, туркам – по "С-400" и отказу поставок американских вооружений. Во всех этих случаях прослеживается связь между признанием единственного суверенного государства в мире в лице США и отказом это сделать в пользу сохранения собственного суверенитета», - отметил Косачев.

Сенатор также подчеркнул, что страны Балтии сознательно выбрали такую государственную модель, при которой полностью жертвуют своими интересами ради США.

«Польша, страны Балтии и ряд других стран НАТО уже давно не суверенны. Они выбрали осознанно другую модель реализации своих интересов, которая предполагает полную уступку суверенитета Соединенным Штатам и получение дополнительных дивидендов со стороны США. Американцы будут компенсировать этим странам за отказ от суверенитета», - резюмировал Косачев.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявляла, что время «взаимодействия альянса с Россией закончилось», а западным странам нужен новый подход к безопасности в Европе.

