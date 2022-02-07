«Странные заявления»: В России усомнились в «смерти» НАТО из-за расширения на Восток

«Вряд ли это может привести к росту популярности партии и никак не отразится на позиции Эрдогана. Я бы назвал такие заявления странными. Да, по поводу расширения НАТО на Восток есть противоречия, но сегодня никто не отменял альянс. Более того, натовцам, например, Германии и Италии, и в голову не придет мысль о том, что организация себя исчерпала», - подчеркнул он.

Представитель партии Vatan также считает, что расширение альянса угрожает России, Турции, Китаю и Ирану. При этом, по мнению востоковеда, в реальности это не так.

«НАТО для Турции вообще не представляет никакой угрозы, тем более Эрдоган полностью солидаризируется с альянсом в украинском вопросе. Ситуация вокруг него делает Турцию относительно маргинальной, потому что я не могу себе представить, чтобы турки посылали своих бойцов на Украину. Для Китая НАТО тоже не представляет большой опасности – он далеко. А Ирану угрожает не НАТО, а санкции и его собственная позиция. Поэтому речевка Догу Перинчека – это отдельное мнение отдельного политика. Даже если Vatan придет к власти, о чем можно только мечтать, такая позиция будет неактуальна», - заключил Малашенко.