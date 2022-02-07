«Странные заявления»: В России усомнились в «смерти» НАТО из-за расширения на Восток
Востоковед Алексей Малашенко считает, что расширение НАТО на Восток не может навредить Турции, Ирану и Китаю.
Позиция представителя второстепенной турецкой партии Vatan никак не повлияет на отношение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к действиям НАТО на Востоке. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко.
Ранее генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что расширение НАТО на Восток является угрозой для альянса, которая приведет к «смерти» организации. По словам Малашенко, эта партия «не отражает официальную позицию Турции».
«Вряд ли это может привести к росту популярности партии и никак не отразится на позиции Эрдогана. Я бы назвал такие заявления странными. Да, по поводу расширения НАТО на Восток есть противоречия, но сегодня никто не отменял альянс. Более того, натовцам, например, Германии и Италии, и в голову не придет мысль о том, что организация себя исчерпала», - подчеркнул он.
Представитель партии Vatan также считает, что расширение альянса угрожает России, Турции, Китаю и Ирану. При этом, по мнению востоковеда, в реальности это не так.
«НАТО для Турции вообще не представляет никакой угрозы, тем более Эрдоган полностью солидаризируется с альянсом в украинском вопросе. Ситуация вокруг него делает Турцию относительно маргинальной, потому что я не могу себе представить, чтобы турки посылали своих бойцов на Украину. Для Китая НАТО тоже не представляет большой опасности – он далеко. А Ирану угрожает не НАТО, а санкции и его собственная позиция. Поэтому речевка Догу Перинчека – это отдельное мнение отдельного политика. Даже если Vatan придет к власти, о чем можно только мечтать, такая позиция будет неактуальна», - заключил Малашенко.
Ранее политолог, профессор университета Кахраманмараш Исмаил Торгул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в нормализации отношений между Украиной и Россией, но если у НАТО будут серьезные конфликты с российской стороной, то Анкара будет вынуждена встать на сторону альянса.
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