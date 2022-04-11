СМИ: Швеция и Финляндия летом подадут заявки на вступление в НАТО
Финляндия и Швеция летом 2022 года подадут заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.
«Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция», — указывают собеседники британского издания.
Отмечается, что финские и шведские власти пытаются вместе достичь консенсуса внутри государств по вопросу вступления в Североатлантический альянс, однако финальное решение будут принимать самостоятельно, пишут Известия.
Предполагается, что Финляндия и Швеция усилят ВВС НАТО и расширят возможности альянса в сфере сбора разведданных, отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+13 056 / сут.
Умерли
372 тыс.+259 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+29 372 / сут.
- «Интеррос» купит Росбанк у французской группы Societe Generale
- СМИ: В России заморозили проект о национализации иностранных компаний
- Россиянам рассказали, от чего зависит курс рубля
- Минпромторг уточнил критерии параллельного импорта товаров
- Дэвид Сакс обвинил США в начале спецоперации на Украине
- Число жертв взрыва газа в Подмосковье возросло до двух
- FT: Превращение доллара в оружие США приведет к расколу финансовой системы
- Кадыров пообещал наступление России на все города Украины
- Экологи России попросили признать Greenpeace и WWF иноагентами
- В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru