СМИ: Швеция и Финляндия летом подадут заявки на вступление в НАТО

«Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция», — указывают собеседники британского издания.

Отмечается, что финские и шведские власти пытаются вместе достичь консенсуса внутри государств по вопросу вступления в Североатлантический альянс, однако финальное решение будут принимать самостоятельно, пишут Известия.

Предполагается, что Финляндия и Швеция усилят ВВС НАТО и расширят возможности альянса в сфере сбора разведданных, отмечает Газета.ру.

