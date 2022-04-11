СМИ: Швеция и Финляндия летом подадут заявки на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция летом 2022 года подадут заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.

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«Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция», — указывают собеседники британского издания.

Отмечается, что финские и шведские власти пытаются вместе достичь консенсуса внутри государств по вопросу вступления в Североатлантический альянс, однако финальное решение будут принимать самостоятельно, пишут Известия.

Предполагается, что Финляндия и Швеция усилят ВВС НАТО и расширят возможности альянса в сфере сбора разведданных, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТО
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