«Не ожидали стойкости»: Провал на Украине вынудил Вашингтон открыть новые фронты

По его мнению, миротворцы ООН не справятся с задачей лучше, чем российские представители, а премьер-министр Армении Никол Пашинян может пригласить не только миротворцев ООН, но и другой контингент, выполнявший миротворческие задачи в Югославии.

«Здесь явно просматривается желание занять этот район другими силами, которые бы приблизили НАТО к российским границам и имели влияние там», — отметил Стаськов.

При этом сам Пашинян заявил, что ждет от российских миротворцев действий, направленных на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

ГЕРОИ ИЛИ НЕТ?

Однако, сообщает Sputnik Армения, глава правительства страны не слишком-то доволен действиями российских миротворцев, обвиняя их в ряде промахов.

«Почему миротворцы не пресекли военную операцию Азербайджана, почему не было посреднических усилий тогда, а лишь для прекращения боевых действий после их начала?» — задался вопросом премьер-министр Армении.

В Кремле же призвали Пашиняна не перекладывать ответственность за ситуацию в регионе на миротворческие силы России. Так, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал российских миротворцев в Нагорном Карабахе героями, сообщило агентство ТАСС.

«Упрекнуть миротворцев в том, что они делают что-то не так, никто не может», — заявил Песков.

ОТ СНГ К ЕВРОПЕ: МОЛДАВИЯ РВЕТ ОТНОШЕНИЯ

Что же касается Молдавии, то в США даже не скрывают того, что пытаются столкнуть лбами в информационном пространстве Кишинев и Москву. Так, агентство США по международному развитию перечислило средства на кампанию по продвижению в Молдавии «демократических ценностей» и по противодействию «злонамеренному иностранному влиянию», пишет RT.