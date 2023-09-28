«Не ожидали стойкости»: Провал на Украине вынудил Вашингтон открыть новые фронты
Премьера Армении Пашинян пытается переложить на Россию ответственность за ситуацию в Карабахе, однако российских миротворцев упрекнуть не в чем, уверены в Кремле.
США открывают новые фронты на Южном Кавказе и Молдавии против России. Связано это с тем, что Украина терпит провал. Об этом сообщило издание Al-Watan.
По мнению авторов материала, Вашингтон столкнулся с разочаровывающей реальностью — в США не ожидали от России стойкости. В связи с этим США и решили создать поблизости от российских границ максимальное количество горящих точек.
МИРОТВОРЦЕВ ВЫВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ
Между тем первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов говорил о том, что российских миротворцев нельзя выводить из Нагорного Карабаха, поскольку на этот район положили взгляд США.
По его мнению, миротворцы ООН не справятся с задачей лучше, чем российские представители, а премьер-министр Армении Никол Пашинян может пригласить не только миротворцев ООН, но и другой контингент, выполнявший миротворческие задачи в Югославии.
«Здесь явно просматривается желание занять этот район другими силами, которые бы приблизили НАТО к российским границам и имели влияние там», — отметил Стаськов.
При этом сам Пашинян заявил, что ждет от российских миротворцев действий, направленных на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
ГЕРОИ ИЛИ НЕТ?
Однако, сообщает Sputnik Армения, глава правительства страны не слишком-то доволен действиями российских миротворцев, обвиняя их в ряде промахов.
«Почему миротворцы не пресекли военную операцию Азербайджана, почему не было посреднических усилий тогда, а лишь для прекращения боевых действий после их начала?» — задался вопросом премьер-министр Армении.
В Кремле же призвали Пашиняна не перекладывать ответственность за ситуацию в регионе на миротворческие силы России. Так, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал российских миротворцев в Нагорном Карабахе героями, сообщило агентство ТАСС.
«Упрекнуть миротворцев в том, что они делают что-то не так, никто не может», — заявил Песков.
ОТ СНГ К ЕВРОПЕ: МОЛДАВИЯ РВЕТ ОТНОШЕНИЯ
Что же касается Молдавии, то в США даже не скрывают того, что пытаются столкнуть лбами в информационном пространстве Кишинев и Москву. Так, агентство США по международному развитию перечислило средства на кампанию по продвижению в Молдавии «демократических ценностей» и по противодействию «злонамеренному иностранному влиянию», пишет RT.
В частности, было направленно $50 тысяч коммуникационному агентству PROIMAGINE на продвижение задач в рамках пятилетней программы правительства США в Кишиневе «Стратегия сотрудничества в области развития страны», направленной на превращение Молдавии в «конкурентоспособную и демократическую европейскую страну», способную противостоять пагубному иностранному влиянию.
В самом Кишиневе пошли дальше и решили разорвать отношения не только с Россией, но и с СНГ. Так, председатель парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova раскритиковал идею сделать Молдавию мостом между Востоком и Западом. Он напомнил, что Кишинев выбрал вектор европейской интеграции два года назад и должен приложить максимум усилий для выстраивания отношений с Евросоюзом.
Откреститься от сотрудничества с Россией для продвижения европейских ценностей поспешила и молдавский лидер Майя Санду. В эфире телеканала TV8 политик заявила, что нужно не только говорить о поддержке ценностей Европы, но также жить и работать по европейским ценностям.
Более того — по словам Санду, Россия пытается вмешаться во всеобщие местные выборы в Молдавии. Он отметила, что государственные органы страны ведут подготовку к возможному вмешательству, и выразила надежду на то, что правоохранительные органы серьезно отнесутся к любым фактам коррупции в ходе голосования.
Вместе с тем радует заявление лидера молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Натальи Параска. В интервью RT она отметила, что число сторонников евроинтеграции в республике заметно снизилось, а большинство граждан не одобряют курс Санду на обострение отношений с Россией и демонтаж суверенитета Молдавии.
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