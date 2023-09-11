«Хоронят мечту!»: В Молдавии готовятся к краху и объединению с Румынией

«Если исходить из того, что я слышу в разных кругах, думаю, что эти социологические опросы неверны. Я уверен, что более 70% населения убеждены в том, что страна идет не в том направлении. Сегодня европейская интеграция ассоциируется у наших граждан с коррупцией, с правовым беспределом, с высокими ценами на коммунальные услуги. А наши люди хотели бы видеть хорошие дороги, высокие пенсии, технологии, образование – такой ценностный набор, который подходит старой Европе. Если кто-то и похоронит европейскую мечту Молдавии, то это будет нынешняя проевропейская власть», – объяснил он.

По его словам, нынешнее проевропейское правительство страны решает свои задачи, пока население готовится к краху из-за энергетического кризиса с приближением зимы.

«Нынешняя власть отводит фокус от насущных проблем. Их задача – уничтожить молдавскую государственность путем объединения с Румынией. Обанкротив нашу страну, они смогут принести ее на блюдечке соседнему государству, которое не скрывает своих желаний и исторических амбиций. Уровень жизни в Молдавии уже дошел до критического минимума. Пока не наступил отопительный сезон, после зимы ситуация выровнялась, но мы сейчас подойдем к новому отопительному сезону, энергетический кризис опять почувствует каждая семья. В ноябре наступает отопительный сезон, это будет крах для каждой молдавской семьи», - заключил собеседник НСН.

Лидеры стран Европейского союза на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят открытие переговоров о присоединении к ЕС Украины и Молдавии, а также членство Боснии и Герцеговины и Грузии. Об этом сообщил ранее глава Евросовета Шарль Мишель, передает «Радиоточка НСН».

