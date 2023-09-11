«Хоронят мечту!»: В Молдавии готовятся к краху и объединению с Румынией
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил НСН, что проевропейское правительство ведет страну к банкротству в угоду своим личным задачам.
Более 70% молдавского населения не видят перспектив в европейской интеграции, к которой готовится правительство страны в угоду своим личным целям, рассказал НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. По его словам, Молдавию готовят к банкротству и объединению с Румынией, уровень жизни населения уже достиг критического минимума.
Почти 50% жителей Молдавии считают, что государство развивается в неверном направлении. Такие данные показал опрос, проведенный молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Отмечается, что выбранный властями курс развития поддержали 37,8%. При этом недовольны избранным направлением 48,1%. Тулянцев считает, что недовольных на самом деле больше.
«Если исходить из того, что я слышу в разных кругах, думаю, что эти социологические опросы неверны. Я уверен, что более 70% населения убеждены в том, что страна идет не в том направлении. Сегодня европейская интеграция ассоциируется у наших граждан с коррупцией, с правовым беспределом, с высокими ценами на коммунальные услуги. А наши люди хотели бы видеть хорошие дороги, высокие пенсии, технологии, образование – такой ценностный набор, который подходит старой Европе. Если кто-то и похоронит европейскую мечту Молдавии, то это будет нынешняя проевропейская власть», – объяснил он.
По его словам, нынешнее проевропейское правительство страны решает свои задачи, пока население готовится к краху из-за энергетического кризиса с приближением зимы.
«Нынешняя власть отводит фокус от насущных проблем. Их задача – уничтожить молдавскую государственность путем объединения с Румынией. Обанкротив нашу страну, они смогут принести ее на блюдечке соседнему государству, которое не скрывает своих желаний и исторических амбиций. Уровень жизни в Молдавии уже дошел до критического минимума. Пока не наступил отопительный сезон, после зимы ситуация выровнялась, но мы сейчас подойдем к новому отопительному сезону, энергетический кризис опять почувствует каждая семья. В ноябре наступает отопительный сезон, это будет крах для каждой молдавской семьи», - заключил собеседник НСН.
Лидеры стран Европейского союза на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят открытие переговоров о присоединении к ЕС Украины и Молдавии, а также членство Боснии и Герцеговины и Грузии. Об этом сообщил ранее глава Евросовета Шарль Мишель, передает «Радиоточка НСН».
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