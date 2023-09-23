Российские миротворцы доставили в Карабах более 50 тонн гуманитарного груза

«Всего грузовым транспортом российских миротворцев в Степанакерт доставлено свыше 50 тонн груза, в том числе продовольственные пайки и гигиенические наборы, включающие в себя предметы первой необходимости», — указали в ведомстве.

Отмечается, что в расположении миротворческого контингента остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, которые пока не могут вернуться в свои дома. Населению оказывают всю необходимую помощь.

Миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Азербайджаном и Карабахом для недопущения кровопролития, обеспечения безопасности населения и и миротворческого контингента.

