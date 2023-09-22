«Займут другие»: Генерал Стаськов призвал не выводить миротворцев РФ из Карабаха
Премьер Армении Пашинян хочет занять Карабах другими силами, чтобы приблизить НАТО к границе с РФ, отметил в эфире НСН Николай Стаськов.
Российских миротворцев нельзя выводить из Нагорного Карабаха, на этот район уже засматриваются США, заявил бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в интервью НСН.
Накануне глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании Совбеза ООН призвал организацию направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе. Он также призвал создать «возможности для создания уполномоченных ООН миротворческих сил для поддержания стабильности и безопасности в Карабахе». Николай Стаськов отметил, что миротворцы ООН не выполнят задачу лучше, чем российский контингент.
«Российским миротворцам нужно оставаться, однозначно. Это наш район влияния. Если уйдем, займут другие… Давно присматриваются США. Нужно решать миротворческую задачу. МИД Армении не может предложить другого, как миротворцев ООН, конфликт случился… Мы способны выполнить эту задачу, других вариантов для нас нет. Нет оснований полагать, что миротворцы ООН лучше наших. Премьер-министр Армении Никол Пашинян может пригласить не только ООН, но и другой контингент, который выполнял миротворческие задачи в Югославии. Здесь явно просматривается желание занять этот район другими силами, которые бы приблизили НАТОвцев к нашим границам и имели влияние там», - сказал Стаськов.
Ранее, 21 сентября, Никол Пашинян заявил, что миротворцы РФ могли пресечь военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе до их начала. По его словам, у миротворцев есть «доля ответственности» за случившееся.
По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрела в Карабахе 20 сентября погибли шесть российских миротворцев. Отмечается, что в селе Джанятаг азербайджанские военнослужащие по ошибке приняли автомобиль с миротворцами за принадлежавший «незаконным армянским формированиям» и открыли по нему огонь, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН
- Эрдоган перепутал цвета ООН с флагом ЛГБТ
- В Иркутске задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения
- Продюсер Попов: Российский оскаровский комитет приостановил работу
- Собянин: Ледовый дворец на юго-западе Москвы построили раньше срока
- Пушилин: ВСУ концентрируют силы на северном направлении
- Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Белгородской области
- СМИ: На московской парковке задержали мужчину, угрожавшего «все взорвать»
- Пашинян допустил переезд жителей Нагорного Карабаха в Армению
- На Краснолиманском направлении ВСУ отбросили при попытке провести разведку боем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru