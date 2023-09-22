«Займут другие»: Генерал Стаськов призвал не выводить миротворцев РФ из Карабаха

«Российским миротворцам нужно оставаться, однозначно. Это наш район влияния. Если уйдем, займут другие… Давно присматриваются США. Нужно решать миротворческую задачу. МИД Армении не может предложить другого, как миротворцев ООН, конфликт случился… Мы способны выполнить эту задачу, других вариантов для нас нет. Нет оснований полагать, что миротворцы ООН лучше наших. Премьер-министр Армении Никол Пашинян может пригласить не только ООН, но и другой контингент, который выполнял миротворческие задачи в Югославии. Здесь явно просматривается желание занять этот район другими силами, которые бы приблизили НАТОвцев к нашим границам и имели влияние там», - сказал Стаськов.

Ранее, 21 сентября, Никол Пашинян заявил, что миротворцы РФ могли пресечь военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе до их начала. По его словам, у миротворцев есть «доля ответственности» за случившееся.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрела в Карабахе 20 сентября погибли шесть российских миротворцев. Отмечается, что в селе Джанятаг азербайджанские военнослужащие по ошибке приняли автомобиль с миротворцами за принадлежавший «незаконным армянским формированиям» и открыли по нему огонь, передает «Радиоточка НСН».

