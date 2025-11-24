Бородин призвал ФНС проверить бизнес братьев Меладзе
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в комментарии NEWS.ru, что компании, связанные с музыкантами Константином и Валерием Меладзе, должны пройти углублённую проверку Федеральной налоговой службы. По его словам, речь может идти о «миллионных, а возможно, и миллиардных» оборотах.
Бородин отметил, что проверка должна охватить период с 2022 года по настоящее время и включать анализ уплаты налогов, возможного вывода средств за рубеж и структуры бизнеса.
Он также выразил мнение, что необходимо установить, могли ли компании перечислять деньги на Украину.
По словам Бородина, в случае выявления подобных фактов может встать вопрос о признании братьев Меладзе иностранными агентами. При этом он подчеркнул, что добросовестным компаниям бояться нечего, передает «Радиоточка НСН».
