Бородин призвал ФНС проверить бизнес братьев Меладзе

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в комментарии NEWS.ru, что компании, связанные с музыкантами Константином и Валерием Меладзе, должны пройти углублённую проверку Федеральной налоговой службы. По его словам, речь может идти о «миллионных, а возможно, и миллиардных» оборотах.

Бородин отметил, что проверка должна охватить период с 2022 года по настоящее время и включать анализ уплаты налогов, возможного вывода средств за рубеж и структуры бизнеса.

СМИ: Меладзе отказался давать концерты в России

Он также выразил мнение, что необходимо установить, могли ли компании перечислять деньги на Украину.

По словам Бородина, в случае выявления подобных фактов может встать вопрос о признании братьев Меладзе иностранными агентами. При этом он подчеркнул, что добросовестным компаниям бояться нечего, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ФНСМузыканты

