Бородин призвал ФНС проверить бизнес братьев Меладзе

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в комментарии NEWS.ru, что компании, связанные с музыкантами Константином и Валерием Меладзе, должны пройти углублённую проверку Федеральной налоговой службы. По его словам, речь может идти о «миллионных, а возможно, и миллиардных» оборотах.

Бородин отметил, что проверка должна охватить период с 2022 года по настоящее время и включать анализ уплаты налогов, возможного вывода средств за рубеж и структуры бизнеса.