Бывший топ-менеджер «Оборонстроя» арестована по делу о крупном мошенничестве

По данным Telegram-канала Mash, речь может идти о хищении 786 миллионов рублей. Источники предполагают, что эпизоды связаны с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году.

Ирина Ясакова ранее была депутатом Законодательного собрания Вологодской области, занимала пост вице-президента «Оборонстроя», руководила СРО НП РОС «Оборонэнерго» и является автором книги «Женщина и ее карьера», передает «Радиоточка НСН».

