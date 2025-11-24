Бывший топ-менеджер «Оборонстроя» арестована по делу о крупном мошенничестве

Таганский суд Москвы заключил под стражу бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирину Ясакову. Соответствующая информация размещена в электронной картотеке столичных судов.

Согласно материалам дела, мера пресечения была избрана 21 ноября. Ясакова проходит обвиняемой по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

По данным Telegram-канала Mash, речь может идти о хищении 786 миллионов рублей. Источники предполагают, что эпизоды связаны с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году.

Ирина Ясакова ранее была депутатом Законодательного собрания Вологодской области, занимала пост вице-президента «Оборонстроя», руководила СРО НП РОС «Оборонэнерго» и является автором книги «Женщина и ее карьера», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
