В Театре Сатиры 26 ноября простятся с Валентиной Шарыкиной

Друзья и коллеги вспоминают Шарыкину как человека редкой душевности, щедрости и надежности. За долгие годы работы она сыграла более 70 ролей в театре и кино, с одинаковым успехом воплощая как комедийных персонажей, так и лирические образы. Среди наиболее известных постановок с ее участием — «Кабачок 13 стульев», «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «У времени в плену».

В театре также напомнили слова самой артистки, неоднократно говорившей, что театр был для нее домом и главным счастьем жизни. Панихида пройдет в фойе Театра Сатиры, передает «Радиоточка НСН».

