В Театре Сатиры 26 ноября простятся с Валентиной Шарыкиной

Прощание с заслуженной артисткой России Валентиной Шарыкиной состоится 26 ноября в московском Театре Сатиры, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

В учреждении подчеркнули, что смерть актрисы стала тяжелой утратой для коллектива и всех, кто знал и любил Шарыкину. В театре напомнили, что артистка пришла в труппу в 1962 году сразу после окончания Щукинского училища — ее принял главный режиссер Валентин Плучек, и с тех пор она посвятила сцене всю свою творческую жизнь.

Друзья и коллеги вспоминают Шарыкину как человека редкой душевности, щедрости и надежности. За долгие годы работы она сыграла более 70 ролей в театре и кино, с одинаковым успехом воплощая как комедийных персонажей, так и лирические образы. Среди наиболее известных постановок с ее участием — «Кабачок 13 стульев», «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «У времени в плену».

В театре также напомнили слова самой артистки, неоднократно говорившей, что театр был для нее домом и главным счастьем жизни. Панихида пройдет в фойе Театра Сатиры, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Виталий Созинов
