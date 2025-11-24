СМИ: Окружение Зеленского убеждало его не ехать в Вашингтон

Ближайшие советники президента Украины Владимира Зеленского рекомендовали ему отказаться от поездки в Вашингтон из опасений, что новая встреча с американским лидером Дональдом Трампом может привести к очередному обострению отношений и осложнить переговоры по предлагаемому США мирному плану. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, пока не ясно, намерен ли Трамп добиваться подписания документа украинским президентом. Однако собеседники издания подтвердили, что в политических кругах США действительно обсуждалась возможность приема Зеленского в Белом доме для финального закрепления договоренностей.