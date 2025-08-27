«Тешили себя иллюзиями»: Почему президент Азербайджана почувствовал безнаказанность
Своими антироссийскими заявлениями президент Азербайджана Ильхам Алиев пытается заполучить благосклонное отношение западных политиков и не скрывает этого, сказал НСН Константин Затулин.
Громкие заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева об отношении к СССР и спецоперации не стали новостью для России, но развеяли последние иллюзии о стратегическом партнерстве двух стран. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «российским вторжением» и «оккупацией». Также Алиев назвал СВО «вторжением» и поддержал целостность Украины. Соответствующие заявления, сделанные Алиевым в интервью телеканалу «Аль-Арабия», опубликованы на сайте президента Азербайджана. Затулин заявил, что слова Алиева развеяли последние иллюзии о стратегическом партнерстве между Россией и Азербайджаном.
«Россия будет мотать на ус то, что было сказано Алиевым, и, исходя из этого, строить дальнейшие взаимоотношения. Понятно, что из-за заявлений без веских причин войны не начинают, но слова Алиева — это проявление той позиции, которую Азербайджан занимал, ничего необычного не прозвучало. Азербайджан, как и многие другие страны СНГ, официально не признали не только целей спецоперации, но и вхождения Крыма в состав России. Другое дело, что у нас не было большого желания в этом разбираться, потому что мы тешили себя иллюзиями о стратегическом партнерстве. Мы полагали, что, делая вид, что ничего не происходит, мы создаем почву для развития отношений. На самом деле мы создаем почву для безнаказанности. Азербайджан этим воспользовался в 2020 году, начав военную операцию против Карабаха, а Россия ее не предотвратила. А после 2023 года, когда Азербайджан в присутствии нашего миротворческого контингента захватил большую часть Нагорного Карабаха, а все армянское население было вынуждено оттуда уйти, мы перестали быть нужны. Уже не требовалось дальше говорить России комплименты, потому что Азербайджан добился того, чего хотел, с помощью Турции», — сказал Затулин.
Собеседник НСН добавил, что Алиев своими высказываниями пытается завоевать расположение западных политиков.
«Есть дополнительные причины, почему Алиев демонстрирует свою сущность: до определенной степени стремления дружить против России, демонстрировать свою неприязнь и свои претензии к России окупаются на Западе. А Алиев очень настроен на то, чтобы наладить взаимоотношения с президентом США Дональдом Трампом, он об этом много говорил. И мы должны понимать, что маскировать это разговорами о дружбе для Алиева нет необходимости. Я против сознательного разрушения отношений с кем бы то ни было, с Азербайджаном в том числе. Хорошие отношения с любой соседней страной — это нормальная практика. Но не надо морочить себе голову разговорами о том, что это соседство — повод для стратегического партнерства. Напротив, цели Азербайджана и Турции конкуренты российским на Кавказе, на Каспии, в Средней Азии и так далее. Для нас это не враги, но конкуренты. Нам надо находить способы сдержать конкуренцию, выигрывать в этом споре. Повторюсь, о том, что Алиев позволит себе такие высказывания, я предупреждал давно, а выдавать желаемое за действительное всегда опасно», — подчеркнул парламентарий.
Депутат также напомнил о попытках Алиева столкнуть лбами руководство Ирана.
«Еще больше интересного я прочел по поводу Ирана. Я знал, что Алиев не лучшим образом относится к персам. Но он делает совершенно неуклюжую попытку столкнуть между собой руководство Ирана, разглагольствуя о том, что он все понимает, когда разговаривает с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, потому что он азербайджанец. А вот другие деятели Ирана (видимо, не азербайджанцы) вызывают его негодование. Это совершенно недопустимая попытка поиграть на внутренних национальных проблемах и попробовать их создать. И, видимо, неслучайная попытка, учитывая тесные связи Алиева с Израилем, его желание поиграть в эту игру. Поэтому не должно быть никаких иллюзий. Азербайджан пытаются использовать как плацдарм против Ирана. Вряд ли сегодня Азербайджан можно рассматривать как плацдарм против России, но он, очевидно, борется с российским влиянием в регионе. И значительный шаг в этом направлении он сделал, ликвидировав Нагорный Карабах», — подытожил собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что слова Алиева о поддержке «территориальной целостности Украины», а также о «российском вторжении» и «оккупации» при вхождении республики в СССР — исключительно политическая конъюнктура. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Тешили себя иллюзиями»: Почему президент Азербайджана почувствовал безнаказанность
- Поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновят 28 августа
- Техноблогер Wylsacom раскрыл, сколько будет стоить iPhone 17
- В РПЦ ответили Останиной на возмущение «женщинами без голов»
- В Германии предъявили обвинение хакеру за атаку на «Роснефть»
- Обнаружен первый компьютерный вирус на основе искусственного интеллекта
- Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина
- «Хлопнул раз - и лежит!»: В профсоюзе призвали вооружить полицейских электрошокерами
- В Германии не поверили в трехкратное увеличение численности армии
- СМИ: В США 1 сентября пройдут протесты против политики Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru