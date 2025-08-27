Громкие заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева об отношении к СССР и спецоперации не стали новостью для России, но развеяли последние иллюзии о стратегическом партнерстве двух стран. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «российским вторжением» и «оккупацией». Также Алиев назвал СВО «вторжением» и поддержал целостность Украины. Соответствующие заявления, сделанные Алиевым в интервью телеканалу «Аль-Арабия», опубликованы на сайте президента Азербайджана. Затулин заявил, что слова Алиева развеяли последние иллюзии о стратегическом партнерстве между Россией и Азербайджаном.

«Россия будет мотать на ус то, что было сказано Алиевым, и, исходя из этого, строить дальнейшие взаимоотношения. Понятно, что из-за заявлений без веских причин войны не начинают, но слова Алиева — это проявление той позиции, которую Азербайджан занимал, ничего необычного не прозвучало. Азербайджан, как и многие другие страны СНГ, официально не признали не только целей спецоперации, но и вхождения Крыма в состав России. Другое дело, что у нас не было большого желания в этом разбираться, потому что мы тешили себя иллюзиями о стратегическом партнерстве. Мы полагали, что, делая вид, что ничего не происходит, мы создаем почву для развития отношений. На самом деле мы создаем почву для безнаказанности. Азербайджан этим воспользовался в 2020 году, начав военную операцию против Карабаха, а Россия ее не предотвратила. А после 2023 года, когда Азербайджан в присутствии нашего миротворческого контингента захватил большую часть Нагорного Карабаха, а все армянское население было вынуждено оттуда уйти, мы перестали быть нужны. Уже не требовалось дальше говорить России комплименты, потому что Азербайджан добился того, чего хотел, с помощью Турции», — сказал Затулин.