Вслед за снижением ключевой ставки Центробанка россиян ждет повышение спроса и цен на недвижимость. Кроме того, поскольку ставки по депозитам также будут снижаться, многие соотечественники попытаются инвестировать средства в покупку жилья. Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

В 2027 году ставка по рыночной ипотеке может опуститься до 10% и ниже, это приведет к кратному росту спроса и скачку цен на 10–15%, что будет вдвое выше ожидаемой инфляции. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. По словам Радченко, значительный рост спроса наблюдается уже сегодня.

«Даже снижение Центробанком ключевой ставки на полпроцента, до 16,5%, уже дало рост спроса. Уже в октябре, после заседания ЦБ, риелторы и застройщики заметили повышение спроса. Первая причина грядущего повышения спроса и цен — формирование отложенного спроса за полтора года. Вторая причина — многие застройщики сократили ввод новых площадок: в 2027-2028 годах будет сдано меньше жилья до 20%. Соответственно, будет меньше предложение, а значит, при том же спросе цена будет повышаться. У многих из тех, кто хранит средства на депозитах, есть только два выбора: либо депозиты, либо жилье. Финансовая грамотность у нас не очень развита, да и российский фондовый рынок сейчас находится в предобморочном состоянии, даже зная его, не всегда можно заработать. Будут уменьшаться ставки не только по ипотеке, но и по депозитам, и многие захотят переложиться в квартиры. То есть люди, у которых есть свободные средства, могут тоже качнуть цены вверх», — сказала Радченко.