Россиянам пообещали рост цен на жилье после снижения ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки Центробанка повлечет за собой рост спроса на жилье и цен на недвижимость, сказала НСН Ирина Радченко.
Вслед за снижением ключевой ставки Центробанка россиян ждет повышение спроса и цен на недвижимость. Кроме того, поскольку ставки по депозитам также будут снижаться, многие соотечественники попытаются инвестировать средства в покупку жилья. Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
В 2027 году ставка по рыночной ипотеке может опуститься до 10% и ниже, это приведет к кратному росту спроса и скачку цен на 10–15%, что будет вдвое выше ожидаемой инфляции. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. По словам Радченко, значительный рост спроса наблюдается уже сегодня.
«Даже снижение Центробанком ключевой ставки на полпроцента, до 16,5%, уже дало рост спроса. Уже в октябре, после заседания ЦБ, риелторы и застройщики заметили повышение спроса. Первая причина грядущего повышения спроса и цен — формирование отложенного спроса за полтора года. Вторая причина — многие застройщики сократили ввод новых площадок: в 2027-2028 годах будет сдано меньше жилья до 20%. Соответственно, будет меньше предложение, а значит, при том же спросе цена будет повышаться. У многих из тех, кто хранит средства на депозитах, есть только два выбора: либо депозиты, либо жилье. Финансовая грамотность у нас не очень развита, да и российский фондовый рынок сейчас находится в предобморочном состоянии, даже зная его, не всегда можно заработать. Будут уменьшаться ставки не только по ипотеке, но и по депозитам, и многие захотят переложиться в квартиры. То есть люди, у которых есть свободные средства, могут тоже качнуть цены вверх», — сказала Радченко.
Собеседница НСН добавила, что лучше всего повышать жилье сейчас, не дожидаясь подорожания ключевой ставки.
«Конечно, все зависит от того, есть ли у вас свободные деньги. Но, повторюсь, риелторы уже зафиксировали повышение спроса: люди понимают, что, может быть, сейчас высокая ставка по ипотеке, однако ее впоследствии можно рефинансировать. Зато стоимость квадратного метра сегодня более-менее вменяемая. Когда ключевая ставка начнет падать, стоимость квадратного метра вырастет. При этом цены на недвижимость ниже не будут, а вот на их рост, к сожалению, шансы есть. Понятно, что некоторые застройщики сейчас не в лучшей форме, но они пережили период длительных высоких ставок и не разорились», — сказала Радченко.
В заключение Радченко предсказала рост цен на жилье к концу текущего года.
«Если ключевая ставка останется прежней, останется и стабильность. Если начнет понижаться, спрос вырастет. К концу года все застройщики, как обычно, повысят цены. Когда надо покупать недвижимость, сложно сказать, но надо быть на низком старте. Если для личного пользования — нужно брать жилье сейчас. Если для инвестиций — не факт, что это выгодно, сейчас ушли те времена, когда можно было купить квартиру на стадии котлована, потом продать ее и получить стопроцентную прибыль», — подытожила она.
В свою очередь застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин предсказал в разговоре с НСН мгновенный резкий рост цен на ипотеку после снижения ключевой ставки.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка начнет снижаться с марта 2026 года, но это все равно не вызовет слишком сильную кредитную активность. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
