Суд продлил Лерчек и ее супругу домашний арест еще на полгода
Мещанский суд Москвы отправил в прокуратуру уголовное дело предпринимателя Дмитрия Портнягина, которого обвиняют в отмывании денег. Решение принято для устранения существенных противоречий в материалах, сообщает газета «Известия».
Защитники отметили, что получили постановление суда и намерены подробно его изучить. По словам Никандрова, уже при беглом ознакомлении стало ясно, что судья учла доводы защиты о невозможности вынесения обвинительного приговора в отношении семьи Портнягиных на основании представленных материалов.
По версии следствия, Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев причастны к отмыванию около 64 миллионов рублей, полученных преступным путём. Его супруге Екатерине вменяют отмывание свыше 30 миллионов рублей и передачу взятки в 300 тысяч рублей. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Портнягин полностью признал вину, тогда как его жена согласилась лишь с частью предъявленных обвинений, передает «Радиоточка НСН».
