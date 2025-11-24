Суд продлил Лерчек и ее супругу домашний арест еще на полгода

По версии следствия, Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев причастны к отмыванию около 64 миллионов рублей, полученных преступным путём. Его супруге Екатерине вменяют отмывание свыше 30 миллионов рублей и передачу взятки в 300 тысяч рублей. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Портнягин полностью признал вину, тогда как его жена согласилась лишь с частью предъявленных обвинений, передает «Радиоточка НСН».

