Путин назвал причины авиакатастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний»

На встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым он указал, что выпущенные системой ПВО две ракеты не поразили азербайджанский лайнер напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него.

«Самолёт, скорее всего, был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами», - отметил Путин.

Российский лидер добавил, что экипажу предложили приземлиться в Махачкале, однако он принял решение идти в аэропорт базирования.

Самолёт авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Погибли 38 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

