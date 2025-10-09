Путин назвал причины авиакатастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний»
В день крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) российские ПВО «вели» три украинских беспилотника, которые пересекли границу. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым он указал, что выпущенные системой ПВО две ракеты не поразили азербайджанский лайнер напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него.
«Самолёт, скорее всего, был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами», - отметил Путин.
Российский лидер добавил, что экипажу предложили приземлиться в Махачкале, однако он принял решение идти в аэропорт базирования.
Самолёт авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Погибли 38 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
