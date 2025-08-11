«Пилят сук, на котором сидят»: В Госдуме пригрозили Баку потерями после помощи Киеву
У России есть множество ресурсов для воздействия на Азербайджан за их откровенно вражеские действия, заявил НСН Александр Бородай.
У России множество рычагов воздействия на Азербайджан, включая водоснабжение, которое проходит в страну через Дагестан, потому сейчас Баку просто рубит сук, на котором сидит. Об этом в беседе с НСН заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.
Депутат Госдумы Андрей Гурулёв не исключил введение запрета на импорт азербайджанских товаров в ответ на решение Азербайджана отправить гуманитарную помощь Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить $2 млн Киеву для закупки произведенного в стране электрического оборудования в качестве «оказания гуманитарной помощи». Бородай подчеркнул, что такие действия совершают только «враги».
«У России огромное количество способов оказать воздействие на азербайджанскую элиту. Просто огромное. Начиная от воды, которая в Азербайджан течет через Дагестан и от которой Азербайджан очень сильно зависит, и заканчивая массой других рычагов. Но я об этом публично говорить не могу. Поэтому мне представляется довольно странным нынешнее ее демонстративное поведение. Такое впечатление, что азербайджанская элита вдруг взялась пилить сук, на котором она реально сидит. Возможно, у них есть какие-то политические расчеты, что, например, Россия развалится, или еще что-то такое. Но это политические расчеты, которые свойственны не нашим друзьям, а нашим врагам», - рассказал он.
При этом Бородай не стал допускать возможности полного разрыва дипломатических отношений с Азербайджаном на данный момент.
«Сейчас пока рано говорить о полном разрыве отношений. Это находится в сфере компетенции президента Российской Федерации», - прокомментировал собеседник НСН.
Ранее заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение армии Ирана) Ядолла Джавани заявил, что Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян, доверившись Вашингтону, совершили ту же ошибку, что и украинский лидер Владимир Зеленский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
