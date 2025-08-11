«У России огромное количество способов оказать воздействие на азербайджанскую элиту. Просто огромное. Начиная от воды, которая в Азербайджан течет через Дагестан и от которой Азербайджан очень сильно зависит, и заканчивая массой других рычагов. Но я об этом публично говорить не могу. Поэтому мне представляется довольно странным нынешнее ее демонстративное поведение. Такое впечатление, что азербайджанская элита вдруг взялась пилить сук, на котором она реально сидит. Возможно, у них есть какие-то политические расчеты, что, например, Россия развалится, или еще что-то такое. Но это политические расчеты, которые свойственны не нашим друзьям, а нашим врагам», - рассказал он.

При этом Бородай не стал допускать возможности полного разрыва дипломатических отношений с Азербайджаном на данный момент.

«Сейчас пока рано говорить о полном разрыве отношений. Это находится в сфере компетенции президента Российской Федерации», - прокомментировал собеседник НСН.

Ранее заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение армии Ирана) Ядолла Джавани заявил, что Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян, доверившись Вашингтону, совершили ту же ошибку, что и украинский лидер Владимир Зеленский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».