Швеция высылает российских дипломатов

По ее словам, в МИД Швеции был вызван посол России в Стокгольме, которому высказали «резкое осуждение».

Ранее во вторник Италия объявила о выдворении 30 российских дипломатов, Дания – 15. Накануне Германия заявила о высылке 40 дипломатов из РФ, а Франция – около 30.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва «достойно ответит» на эти демарши.

