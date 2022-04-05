Швеция высылает российских дипломатов

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила о высылке из этой страны трех российских дипломатов.

«Сегодня МИД принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией», - цитирует министра ТАСС.

Захарова заявила, что Москва даст ответ на высылку 40 дипломатов из Германии

По ее словам, в МИД Швеции был вызван посол России в Стокгольме, которому высказали «резкое осуждение».

Ранее во вторник Италия объявила о выдворении 30 российских дипломатов, Дания – 15. Накануне Германия заявила о высылке 40 дипломатов из РФ, а Франция – около 30.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва «достойно ответит» на эти демарши.

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ТЕГИ:МИД РФДипломатыШвеция
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