Швеция высылает российских дипломатов
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила о высылке из этой страны трех российских дипломатов.
«Сегодня МИД принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией», - цитирует министра ТАСС.
По ее словам, в МИД Швеции был вызван посол России в Стокгольме, которому высказали «резкое осуждение».
Ранее во вторник Италия объявила о выдворении 30 российских дипломатов, Дания – 15. Накануне Германия заявила о высылке 40 дипломатов из РФ, а Франция – около 30.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва «достойно ответит» на эти демарши.
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