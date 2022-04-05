Италия выдворяет 30 дипломатов РФ

Рим принял решение о высылке 30 российских дипломатов «по соображениям национальной безопасности». Об этом объявил министр иностранных дел Италии Ди Майо послу РФ Сергею Разову.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что Италия присоединится к Франции, Германии и другим европейским странам, которые уже объявили о высылке российских дипломатов.

Такой демарш предпринят в Европе из-за событий в украинском городе Буча. Киев и представители западных СМИ настаивают, что российские военные несут ответственность за гибель в этом пригороде украинской столицы местных жителей. Минобороны РФ утверждает, что это фейк и провокация.

По данным Corriere della Sera, список дипломатических сотрудников РФ для выдворения подготовлен при взаимодействии МИД Италии и правительства с Берлином и Парижем.

Ранее ФРГ объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция намерена объявить персоной нон-грата 35 сотрудников посольства РФ. Дания сегодня заявила о высылке 15 российских дипломатов.



