Италия выдворяет 30 дипломатов РФ
Рим принял решение о высылке 30 российских дипломатов «по соображениям национальной безопасности». Об этом объявил министр иностранных дел Италии Ди Майо послу РФ Сергею Разову.
Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что Италия присоединится к Франции, Германии и другим европейским странам, которые уже объявили о высылке российских дипломатов.
Такой демарш предпринят в Европе из-за событий в украинском городе Буча. Киев и представители западных СМИ настаивают, что российские военные несут ответственность за гибель в этом пригороде украинской столицы местных жителей. Минобороны РФ утверждает, что это фейк и провокация.
По данным Corriere della Sera, список дипломатических сотрудников РФ для выдворения подготовлен при взаимодействии МИД Италии и правительства с Берлином и Парижем.
Ранее ФРГ объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция намерена объявить персоной нон-грата 35 сотрудников посольства РФ. Дания сегодня заявила о высылке 15 российских дипломатов.
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