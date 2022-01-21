«Решение принято»: Авторов идеи признания Донбасса нашли в Кремле

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 января сообщил, что инициативу партии КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на следующей неделе обсудят на консультациях с руководителями фракций Думы. По его словам, предложенный коммунистами вопрос «очень серьезный и ответственный».

«Похоже, что решение о признании ДНР и ЛНР принято. Возможно, Кремль хочет снять с себя часть ответственности, показав, что это не его инициатива, а что в обществе сложился некий широкий консенсус, как во время Крыма. КПРФ просто могли попросить озвучить эту идею. Поскольку она не противоречит позиции партии, то это несложно сделать. Впрочем, нельзя исключать и того, что коммунисты сами решили сыграть на опережение. Они понимают, что все идет к признанию, вот и пытаются продемонстрировать, что именно они задают повестку. Кроме как признать ДНР и ЛНР, у Кремля других вариантов сейчас нет. Ультиматум Запад проигнорировал. Надо как-то отвечать. Вариантов не так много. Либо начинать войну и пытаться захватить Киев, либо ограничиться Донбассом. Решили сделать второе», - сказал Галлямов.

Депутаты от фракции КПРФ 19 января внесли в Госдуму на рассмотрение проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами. Как отмечал председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе НСН, в случае признания ДНР и ЛНР Росия должна быть готова к беспрецедентным санкциям со стороны США.

