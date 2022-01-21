Экс-премьер ДНР: Россия «заплатит» войной за признание республик Донбасса
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками заявил НСН, что КПРФ просто пиарятся на теме Донбасса.
Инициатива депутатов от фракции КПРФ в Госдуме о признании республик Донбасса - не более чем самопиар, заявил экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я все эти годы говорил о необходимости не просто признания, а включения ДНР и ЛНР в состав РФ. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что ситуация вокруг России сейчас сложная и документ, который появился у КПРФ, связан с областью пиара. Понятно, что сейчас есть горячая фаза - ситуация вокруг Донбасса - и коммунисты решили снять информационно-политический гешефт (спекулятивная, выгодная сделка - НСН). Это довольно очевидно», - сказал он.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пройдут на следующей неделе. В среду депутаты от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть этот вопрос.
По словам Бородая, за признание ДНР и ЛНР Россия вынуждена будет заплатить войной.
«У любого шага есть последствия и есть цена, которую придется заплатить. Если мы признаем республики, то должны будем заключать с ними какие-то договоренности: о дружбе и сотрудничестве, защите безопасности. А ситуация сейчас обстоит так, что две трети ДНР и более трех четвертей ЛНР оккупированы. Минские соглашения не выполняются и встает вопрос о деоккупации территорий республик. По сути, это и называется "война". Это цена, которую придется за эти шаги платить», - предупредил бывший премьер ДНР.
Он также отметил, что вряд ли авторы инициативы о признании Донбасса реально представляют масштабы катастрофы, к которой она может привести.
«Я, как глава Союза добровольцев Донбасса и один из основателей ДНР в 2014 году, такую цену платил уже и готов к этому в будущем: с оружием в руках идти в Донбасс, защищать интересы русского Донбасса и русского мира, проливать за это свою кровь. Готовы ли к этому депутаты КПРФ - для меня большой вопрос. Я знаю во фракции КПРФ несколько настоящих патриотов и очень приличных людей, возможно, они будут с нами в одном окопе. Но у меня есть сомнения по поводу людей из руководства фракции, которые все это дело писали. В 2014 году ни одного депутата-коммуниста, когда республики вставали на ноги в крови, на территории ДНР и ЛНР не было в помине. Единственный, кто побывал там, депутат Алексей Журавлев, который был главой партии "Родина". Честь ему и хвала за это», - добавил Бородай.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский давно предлагал признать ЛНР и ЛНР, рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Вместе с тем, сам Жириновский накануне заявил, что признание ЛНР и ДНР ничего не изменит, а лишь спровоцирует новые санкции.
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