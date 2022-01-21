Экс-премьер ДНР: Россия «заплатит» войной за признание республик Донбасса

Инициатива депутатов от фракции КПРФ в Госдуме о признании республик Донбасса - не более чем самопиар, заявил экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Я все эти годы говорил о необходимости не просто признания, а включения ДНР и ЛНР в состав РФ. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что ситуация вокруг России сейчас сложная и документ, который появился у КПРФ, связан с областью пиара. Понятно, что сейчас есть горячая фаза - ситуация вокруг Донбасса - и коммунисты решили снять информационно-политический гешефт (спекулятивная, выгодная сделка - НСН). Это довольно очевидно», - сказал он.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пройдут на следующей неделе. В среду депутаты от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть этот вопрос.