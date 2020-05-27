Не допрыгался? Лишившийся доверия Путина экс-глава Чувашии подал в суд на президента

Как отмечает ТАСС, это первый случай, когда бывший руководитель региона оспаривает отставку таким образом.

Игнатьев был уволен фактически с «волчьим билетом» в конце января после нескольких громких скандалов, с подачи СМИ и соцсетей дошедших до руководства «Единой России» и администрации президента. 18 января глава Чувашии раскритиковал журналистов и блогеров, которые приезжают в республики и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком» - по мнению чиновника, их нужно «мочить». Тогда Игнатьев оправдывался перед общественностью тем, что его слова «исказили», однако вскоре попал ещё в одну некрасивую историю. В Сети появилось видео, как Игнатьев заставляет офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины. После шквала общественного возмущения глава республики заверил, что со многими пожарными у него «дружеские» отношения, что он относится к ним с глубочайшим уважением. «Дружеской шуткой» тот эпизод назвали и в республиканском МЧС, однако у федеральных властей сложилось иное впечатление. 28 января Игнатьева исключили из «Единой России», а 29 января чиновника уволил президент Владимир Путин.

По словам Путина, на посту главы региона невозможно работать без уважения к людям.

«Вот то, что я увидел в средствах массовой информации, привело к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишён этого чувства — уважения к людям. То, что я видел, это безобразие», - сказал тогда глава государства.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН тогда выразил уверенность, что Игнатьев после увольнения не затеряется, и работу ему найдут.

«Претензий к нему на уровне закона нет. Место ему найдут на федеральном уровне, в регионе бывшие плохо приживаются. Может быть, в сфере сельского хозяйства. Промышленности в республике особой нет, финансовая сфера тоже очень средняя», - предположил он.

В Кремле подчёркивали, что у правоохранительных органов претензий к Игнатьеву нет. Однако для увольнения была выбрана формулировка «в связи с утратой доверия». Эксперты тогда отмечали, что такие основания обычно возникают при совершении коррупционного проступка. Согласно федеральному закону «О государственной гражданской службе РФ» это может быть, например, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, хранение денег в иностранных банках, осуществление предпринимательской деятельности.

По мнению политтехнолога Марата Баширова, иск Игнатьева может быть попыткой опередить появление уголовных дел.

«Кажется кто-то начал на упреждение скорых уголовных дел пиар атаку. Глупость, конечно, полная», - написал он в своем Telegram-канале «Политджойстик».

