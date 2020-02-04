Путин рассказал, почему уволил главу Чувашии

По словам президента, если уважения к людям нет, то глава региона должен искать себе другое место работы. Путин считает, что Игнатьев вел себя «безобразно».

«Вот то, что я увидел в средствах массовой информации, привело к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишён этого чувства — уважения к людям. То, что я видел, это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам, работать в этом качестве не могут, вот и всё», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин 29 января отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с связи с утратой доверия. За несколько дней до этого глава республики, вручая пожарным новую технику, заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины. Эта выходка вызвала шквал общественного возмущения. Перед отставкой Игнатьев был исключен из состава «Единой России». До этого Игратьев также выступил с призывом «мочить» журналистов.

Исполняющим обязанности главы Чувашии был назначен Олег Николаев. Выборы в республике пройдут в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.



