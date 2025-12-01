Поклонская рассказала, почему ушла из Госдумы

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская рассказала о причинах своего ухода из Госдумы. Об этом она заявила в беседе с RTVI.

По словам Поклонской, она задумалась о смене работы под конец полномочий. Экс-депутату «хотелось перебежать в дипломатию», тогда она уже защитила в Дипакадемии магистерскую диссертацию по теме «Международная безопасность». Поклонская поделилась, что ее приглашали на работу в администрацию президента.

«Я сказала, что хотела бы работу, которая не только в голосованиях заключалась бы, а что-то реальное делать, как я привыкла в прокуратуре», — отметила советник генпрокурора.

Тогда Поклонской предложили должность посла на Кабо-Верде. Она не знала о существовании такой страны, но согласилась на работу, «потому что очень хотелось попробовать себя и набраться опыта». Поклонская начала готовиться и учить португальский, снялась с выборов, планируя переезд. Однако спустя полгода-год «было принято решение», что экс-депутату туда нельзя. Его согласовали с руководством профильного министерства.

Наталья Поклонская занимала пост депутата Госдумы в 2016 - 2021 годах.

Ранее экс-депутат рассказала, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский хотел, чтобы Поклонская прошла в Госдуму от его партии, пишет 360.ru.

