В колхоз? Политолог о новом месте работы оскандалившегося главы Чувашии
Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН предположил, куда может уйти после отставки глава региона Михаил Игнатьев.
Уже на этой неделе может уйти в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев, пишут СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Поводом для увольнения стали два скандала, которые спровоцировал политик. 18 января он заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком», и сказал, что их нужно «мочить». 23 января Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. После мероприятия в сети появилось видео, на котором глава региона заставляет офицера МЧС прыгать за ключами как дрессированную собаку.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН выразил уверенность, что после отставки Игнатьев без работы не останется.
«После губернаторской должности место Игнатьеву найдется. Претензий к нему на уровне закона нет. Место ему найдут на федеральном уровне, в регионе бывшие плохо приживаются. Может быть, в сфере сельского хозяйства. Промышленности в республике особой нет, финансовая сфера тоже очень средняя», - пояснил он.
По мнению политолога, сменщика главе Чувашии найдут быстро. «Что касается замены, то указ об исполняющем обязанности появится в течение суток, в крайнем случае, двух», - добавил Журавлев.
Напомним, после скандала с МЧС секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что руководство партии рассмотрит вопрос исключения Игнатьева из партии, а также его соответствия своей должности. По его словам, поведение Игнатьева «находится за гранью понимания». Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение губернатора недопустимым. 27 января комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить Игнатьева из рядов партии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Оставивший сыновей в Шереметьево мужчина сдался следователям
- СВР раскрыла имена семи разведчиков-нелегалов
- Поклонская пристыдила Зеленского напоминанием о деде-фронтовике
- В АТОР рассказали, чем обернется для рынка запрет на въезд туристов из Китая
- В колхоз? Политолог о новом месте работы оскандалившегося главы Чувашии