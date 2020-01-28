В колхоз? Политолог о новом месте работы оскандалившегося главы Чувашии

Уже на этой неделе может уйти в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев, пишут СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Поводом для увольнения стали два скандала, которые спровоцировал политик. 18 января он заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком», и сказал, что их нужно «мочить». 23 января Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. После мероприятия в сети появилось видео, на котором глава региона заставляет офицера МЧС прыгать за ключами как дрессированную собаку.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН выразил уверенность, что после отставки Игнатьев без работы не останется.