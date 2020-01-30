Уволенный Путиным экс-глава Чувашии поблагодарил людей за критику

Он, в частности, поблагодарил жителей республики за критику и активную гражданскую позицию, а также за «понимание, участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной республики».

Прощальный пост Игнатьев сопроводил своей фотографией, где он предстает на пшеничном поле.

В среду, 29 января, президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с связи с утратой доверия.

За несколько дней до этого глава республики, вручая пожарным новую технику, заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины. Эта выходка вызвала шквал возмущения. Перед отставкой Игнатьев был исключен из состава «Единой России».

