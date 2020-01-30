Уволенный Путиным экс-глава Чувашии поблагодарил людей за критику
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, отправленный накануне в отставку президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовал в своем Instagram прощальный пост.
Он, в частности, поблагодарил жителей республики за критику и активную гражданскую позицию, а также за «понимание, участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной республики».
Прощальный пост Игнатьев сопроводил своей фотографией, где он предстает на пшеничном поле.
В среду, 29 января, президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с связи с утратой доверия.
За несколько дней до этого глава республики, вручая пожарным новую технику, заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины. Эта выходка вызвала шквал возмущения. Перед отставкой Игнатьев был исключен из состава «Единой России».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Задержана угрожавшая взорвать рейс Симферополь-Москва пассажирка
- Названы возможные дополнения к преамбуле Конституции
- Путин поручил усилить ответственность за оскорбление граждан
- Суд арестовал второго экс-сотрудника МВД по делу Голунова
- Пассажирка рейса Симферополь–Москва заявила о бомбе во время полета