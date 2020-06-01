Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом. Сейчас, по его словам, ситуация стабилизируется.

«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией, мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — цитирует Путина RT.