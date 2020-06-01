Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом. Сейчас, по его словам, ситуация стабилизируется.

«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией, мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — цитирует Путина RT.

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Об этом президент сообщил в ходе совещания с рабочей группой по поправкам к Конституции.

По словам Путина, удалось достичь главного — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет возвращаться к нормальной жизни. Обстановка стабилизируется, отметил российский лидер.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что государство обязано информировать граждан о том, как правильно использовать средства индивидуальной защиты.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинКоронавирус
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