Назван главный страх немецких бизнесменов из-за антироссийских санкций
Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН о главных опасениях представителей немецкого бизнеса в связи с действиями антироссийских санкций.
Предстaвители четырех немецких политических пaртий в бундестaге призвaли смягчить aнтироссийские сaнкции. Обсуждение этого вопросa прошло нa конференции «Пять лет сaнкций против России — кaк выйти из взaимной блокaды?», передaет телекaнaл RT Deutsch.
Ухудшение взaимодействия России и ЕС произошло в 2014 году. Из-зa ситуaции нa Укрaине европейские стрaны и СШA ввели сaнкции против Москвы, возложив нa нее ответственность зa происходящее. Россия укaзaлa нa беспочвенность обвинений и сaнкций и ввелa ответные меры.
Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, что на прошедшей конференции в Германии были названы цифры впечатляющих потерь немецкого бизнеса от введения антироссийских санкциий и обозначены главные опасения представителей бизнеса в связи с уходом с российского рынка.
«Главное, чего опасаются германские бизнесмены на востоке, что через год-два вернуться на российский рынок будет невозможно, потому что вакуум, который оставили немецкие компании, уйдя с российского рынка, занимают азиаты, в первую очередь, Китай. И уже российские фирмы, которые десятилетиями работали с немецкими, не доверяют Германии: сегодня вы снами, а завтра – с Америкой, говорят в России. Поэтому ведут дела с Китаем. И это шокирует немецких производителей, которые боятся, что, действительно, произойдет потеря российского рынка. Уже Германия потеряла 400 млн евро, баснословные деньги теряются ежемесячно», - заявил собеседник НСН.
По словам эксперта, правительство Германии, от которого все зависит, ожидает смены внешнеполитического курса России.
«Первое. Пока России будет вмешиваться в дела Украины, санкции останутся. Второе. Мы должны слушать поляков и прибалтов, говорят в правительстве. Пока они не смягчат позицию в отношении России, санкции останутся», - пояснил точку зрения немецких властей политолог.
Организаторами конференции в бундестаге, в которой также принял участие Александр Рар, стал Восточный комитет экономики – главная лоббистская структура, защищающая интересы немецкого бизнеса на российском рынке, и партия левых.
«Есть только две партии, которые открыто выступают за отмену санкций против России – партия левых и партия «Альтернатива для Германии». На конференции не было представителей партии «Альтернатива для Германии», но были члены социал-демократической партии, христианско-демократической партии и партии свободных демократов. Они тоже призывали покончить с санкциями. Но в то же время признались, что их личное мнение не совпадает с мнением большинства в их фракциях. Но гораздо важнее, что премьер-министры восточной Германии призывают убрать санкции, потому что очень страдает экономика. Их мнение очень важно», - отметил политолог.
Ранее Александр Рар в эфире НСН рассказал, о переменах в восприятии Украины и России.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Назван главный страх немецких бизнесменов из-за антироссийских санкций
- В России «продавили» отмену запрета курения на балконах
- МЧС опровергло запрет на курение на балконах
- Украинские политологи объяснили тревогу Порошенко из-за отставки Волкера
- «Ошарашены. Не готовы». Актеры «Ленкома» о смерти Марка Захарова