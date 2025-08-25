Задержан врио замглавы Курской области Базаров
Временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова задержали. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в ходе заседания областного правительства.
«У нас задержан временно исполняющий обязанности замгубернатора... Владимир Васильевич Базаров», - отметил Хинштейн.
По его словам, ведутся следственные действия. Происходящее связано с предыдущим местом работы чиновника.
Владимир Базаров занимает пост врио замглавы Курской области с февраля 2025 года. До этого он работал вице-губернатором Белгородской области и курировал вопросы строительства и транспорта, напоминает Ura.ru.
