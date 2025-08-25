Задержан врио замглавы Курской области Базаров

«У нас задержан временно исполняющий обязанности замгубернатора... Владимир Васильевич Базаров», - отметил Хинштейн.

По его словам, ведутся следственные действия. Происходящее связано с предыдущим местом работы чиновника.

Владимир Базаров занимает пост врио замглавы Курской области с февраля 2025 года. До этого он работал вице-губернатором Белгородской области и курировал вопросы строительства и транспорта, напоминает Ura.ru.

