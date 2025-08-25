Из-за тайфуна в Китае около 600 россиян не могут вылететь на родину

Несколько сотен российских туристов задерживаются на острове Хайнань на юге Китая на фоне влияния тайфуна. Об этом рассказал РИА Новости вице-консул генконсульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь.

«Около 600 человек сейчас находятся в гостиницах, эти те пассажиры, которые должны были ранее вылететь», - отметил дипломат.

За последние сутки из города Санья в РФ не смогли вылететь четыре борта. Обращений в генконсульство из-за задержек рейсов со стороны граждан не поступало. Рымарь допустил, что вылеты с острова возобновят сегодня вечером или завтра утром.

Ранее в провинции Хайнань объявили наивысший уровень экстренного реагирования из-за приближения тайфуна «Каджики». Из потенциально опасных районов эвакуировали более 20 тысяч человек. До этого во Вьетнаме объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с «Каджики» и начали эвакуацию более 586 тысяч граждан, пишет Ura.ru.

