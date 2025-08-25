Из-за тайфуна в Китае около 600 россиян не могут вылететь на родину
Несколько сотен российских туристов задерживаются на острове Хайнань на юге Китая на фоне влияния тайфуна. Об этом рассказал РИА Новости вице-консул генконсульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь.
«Около 600 человек сейчас находятся в гостиницах, эти те пассажиры, которые должны были ранее вылететь», - отметил дипломат.
За последние сутки из города Санья в РФ не смогли вылететь четыре борта. Обращений в генконсульство из-за задержек рейсов со стороны граждан не поступало. Рымарь допустил, что вылеты с острова возобновят сегодня вечером или завтра утром.
Ранее в провинции Хайнань объявили наивысший уровень экстренного реагирования из-за приближения тайфуна «Каджики». Из потенциально опасных районов эвакуировали более 20 тысяч человек. До этого во Вьетнаме объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с «Каджики» и начали эвакуацию более 586 тысяч граждан, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Работодатели поделились, как получить востребованную профессию
- Два украинских БПЛА сбили в Курской области
- Из-за тайфуна в Китае около 600 россиян не могут вылететь на родину
- Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Baccalaureate
- Тройной удар по «Дружбе»: К чему приведёт конфликт Венгрии и Украины
- Посол КНР: Лидеры ШОС обсудят торговлю, инновации и безопасность
- В Донецке 10,9 тысячи абонентов остались без электричества
- Пропавших на Итурупе туристов нашли живыми
- За ночь над Россией сбили 21 украинский БПЛА
- В Красноярске фейерверк попал в толпу, пострадала женщина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru