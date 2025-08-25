Посол КНР: Лидеры ШОС обсудят торговлю, инновации и безопасность

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на предстоящем саммите обсудят в том числе торговлю, безопасность и учреждение Банка развития объединения. Об этом рассказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в беседе с РИА Новости.

«Стороны проведут углубленные обсуждения в таких областях, как безопасность, торговля, научно-технические инновации», - рассказал дипломат.

Также на встрече будут продвигать учреждение Банка развития ШОС и иных механизмов финансового обеспечения. Кроме того планируется обсудить укрепление сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, цифровой экономике, «зеленых» технологиях.

Саммит ШОС состоится в Тяньцзине 31 августа-1 сентября, на встречу прибудут более двадцати глав государств, пишет Ura.ru.

